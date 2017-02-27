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Kayserispor, Fenerbahçe seyircisine farklı bilet uygulaması yok

KAYSERİSPOR Başkanı Erol Bedir, Çarşamba günü Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında sarı lacivertli sporseverlere farklı bilet tarifesi uygulamayacaklarını söyledi. Çaykur Rizespor...

Kayserispor, Fenerbahçe seyircisine farklı bilet uygulaması yok
KAYSERİSPOR Başkanı Erol Bedir, Çarşamba günü Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında sarı lacivertli sporseverlere farklı bilet tarifesi uygulamayacaklarını söyledi.
Çaykur Rizespor galibiyetiyle önemli bir başarıya imza atan sarı kırmızılı oyuncular, Fenerbahçe karşılaşması için yaptıkları ilk antrenmanda ısınma, dar alan oyun ve interwall koşu çalışmaları yaptı. Sakatlıkları geçmesine karşın Vareal ve Mendes’in Çarşamba günkü kupa maçında rikse edilmeyecekleri ifade edilirken, Kayserispor’un elindeki kadro zenginligi nedeniyle karşılaşmaya farklı bir onbirle çıkabileceği bildirildi.
Kayserispor başkanı Erol Bedir, sarı kırmızılı ekipte haftalardır hedefin son zamanlarda iyi çıkış elde eden Kasımpaşa maçı olduğuna dikkat çekti.
Erol Bedir şöyle konuştu:
"Haftalardır, Kasımpaşa maçını kazanarak, tehlikeyi bölgeden yükselişe geçmeyi hedefliyorduk. Ancak, kupada da aldığımız başarılı sonuçlarla kendimizi çeyrek finalde bulduk. Şimdi, bir haftalık dönemde hem Kasımpaşa, hem de Fenerbahçe maçını düşünmek zorunda kaldık. Fenerbahçe karşısında İstanbuhl’daki rövanşta turu geçebilecek bir sonuç almak istiyoruz "diye konuştu.
Erol Bedir Kayserispor-Fenerbahçe kupa maçı biletlerinin yarın satışa çıkarılacağını sarı lacivertli sporseverler için misafir dtribününde farklı bilet uygulamayacaklarını sözlerine ekledi.
Kayserisporlu futbolcular Fenerbahçe ile oynayacakları kupa maçı sonrası kampa girerek, Kasımpaşa’yı bekleyecek. Sarı kart cezası nedeniyle takımın golcüsü Welliton, Fenerbahçe kupa maçında forma giyecek. Lig'de Kasımpaşa maçında kadroda olmayacak.
 

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