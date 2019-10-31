Son Dakika
Muğla Trafik polisi, kaçan sürücüyü durdurmak için aracın kaputunda 2 kilometre tutundu (ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Kayserispor-Fenerbahçe maçı bilet fiyatları açıklandı
SÜPER Lig'in 10'uncu haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'un Pazar günü evinde oynayacağı Fenerbahçe maçının bilet fiyatları belli oldu. İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe maçının biletleri yarın satışa çıkacak. Bilet...
SPOR 29.10.2019, 17:17
SÜPER Lig'in 10'uncu haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'un Pazar günü evinde oynayacağı Fenerbahçe maçının bilet fiyatları belli oldu.
İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe maçının biletleri yarın satışa çıkacak. Bilet fiyatları ile ilgili Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:
"İstikbal Mobilya Kayserisporumuzun 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 10'uncu haftasında 3 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Fenerbahçe ile Kadir Has Stadyumu'nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından 30 Ekim Çarşamba günü saat 11.00'de satışa sunulacaktır. Kuzey Alt Tribün Tüm Bloklar 50 TL, Kuzey Üst Tribün Tüm Bloklar 50 TL, Doğu Alt Tribün Tüm Bloklar 80 TL, Doğu Üst Tribün Tüm Bloklar 60 TL, Batı Alt Tribün Tüm Bloklar 120 TL, Batı Üst Tribün Tüm Bloklar 60 TL ve Misafir Tribün 65 TL."
İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe maçının biletleri yarın satışa çıkacak. Bilet fiyatları ile ilgili Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:
"İstikbal Mobilya Kayserisporumuzun 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 10'uncu haftasında 3 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Fenerbahçe ile Kadir Has Stadyumu'nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından 30 Ekim Çarşamba günü saat 11.00'de satışa sunulacaktır. Kuzey Alt Tribün Tüm Bloklar 50 TL, Kuzey Üst Tribün Tüm Bloklar 50 TL, Doğu Alt Tribün Tüm Bloklar 80 TL, Doğu Üst Tribün Tüm Bloklar 60 TL, Batı Alt Tribün Tüm Bloklar 120 TL, Batı Üst Tribün Tüm Bloklar 60 TL ve Misafir Tribün 65 TL."
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 31 Ekim 2019
|İmsak
|06:01
|Güneş
|07:27
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:41
|Akşam
|18:08
|Yatsı
|19:29
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|9
|18
|2. Fenerbahçe
|9
|17
|3. Malatyaspor
|9
|16
|4. Trabzonspor
|9
|16
|5. Sivasspor
|9
|15
|6. Başakşehir
|9
|15
|7. Galatasaray
|9
|13
|8. Beşiktaş
|9
|12
|9. Konyaspor
|9
|12
|10. Gaziantep FK
|9
|12
|11. Kasımpaşa
|9
|11
|12. Denizlispor
|9
|11
|13. Çaykur Rizespor
|9
|11
|14. Antalyaspor
|9
|11
|15. Göztepe
|9
|9
|16. Ankaragücü
|9
|9
|17. Gençlerbirliği
|9
|6
|18. Kayserispor
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|9
|17
|2. Hatayspor
|9
|17
|3. Fatih Karagümrük
|9
|16
|4. Balıkesirspor
|9
|16
|5. Akhisar Bld.Spor
|9
|16
|6. Altay
|9
|15
|7. Bursaspor
|9
|15
|8. Erzurum BB
|9
|14
|9. Keçiörengücü
|9
|14
|10. Adana Demirspor
|9
|11
|11. İstanbulspor
|9
|11
|12. Menemen Belediyespor
|9
|11
|13. Osmanlıspor
|9
|10
|14. Boluspor
|9
|8
|15. Giresunspor
|9
|8
|16. Adanaspor
|9
|7
|17. Altınordu
|9
|5
|18. Eskişehirspor
|9
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|10
|28
|2. Man City
|10
|22
|3. Leicester City
|10
|20
|4. Chelsea
|10
|20
|5. Arsenal
|10
|16
|6. Crystal Palace
|10
|15
|7. M. United
|10
|13
|8. Sheffield United
|10
|13
|9. Bournemouth
|10
|13
|10. West Ham
|10
|13
|11. Tottenham
|10
|12
|12. Wolverhampton
|10
|12
|13. Burnley
|10
|12
|14. Brighton
|10
|12
|15. Aston Villa
|10
|11
|16. Everton
|10
|10
|17. Newcastle
|10
|9
|18. Southampton
|10
|8
|19. Norwich City
|10
|7
|20. Watford
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|10
|22
|2. Real Madrid
|10
|21
|3. Granada
|10
|20
|4. Atletico Madrid
|11
|20
|5. Sevilla
|11
|20
|6. Real Sociedad
|11
|19
|7. Villarreal
|10
|17
|8. Athletic Bilbao
|11
|16
|9. Osasuna
|10
|14
|10. Levante
|11
|14
|11. Valencia
|11
|14
|12. Real Valladolid
|11
|14
|13. Getafe
|10
|13
|14. Deportivo Alaves
|11
|12
|15. Real Betis
|11
|12
|16. Mallorca
|10
|10
|17. Eibar
|10
|9
|18. Celta de Vigo
|11
|9
|19. Espanyol
|11
|8
|20. Leganés
|11
|5