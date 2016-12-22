Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
BM Genel Kurulu Suriye’de olası savaş suçlarını araştırma grubuna ‘evet’ dedi
BM o öneriye 'avet' dedi
Bağcılarda maskeli banka soygunu...
Bağcılarda maskeli banka soygunu...
Suriye annenin uzman çavuş oğlu, Suriye'de şehit düştü
Suriye annenin uzman çavuş oğlu,...
Suriye'den gelen acı haberler yürekleri dağladı... 14 ŞEHİT, 33 yaralı..
İşte 14 şehidimizin hayat hikayeleri

Kayserispor- Darıca Gençlerbirliği: 3-1 (Ziraat Türkiye Kupası)

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () Stad: Kadir Has HAKEMLER: Abdullah Yılmaz (xx), Serdar Diyadin (xx), Cemal Bingül (xx) KAYSERİSPOR: Muammer (xxx)- Levent (xx), Stevanovic (xx), Mert Ilıman (xx), Anıl (xx), Kubilay (xx) (Dk. 61 Samba Sow xx), Mert Özyıldırım...

Kayserispor- Darıca Gençlerbirliği: 3-1 (Ziraat Türkiye Kupası)

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, ()

Stad: Kadir Has
HAKEMLER: Abdullah Yılmaz (xx), Serdar Diyadin (xx), Cemal Bingül (xx)
KAYSERİSPOR: Muammer (xxx)- Levent (xx), Stevanovic (xx), Mert Ilıman (xx), Anıl (xx), Kubilay (xx) (Dk. 61 Samba Sow xx), Mert Özyıldırım (xx), Umut (xx) (Dk. 40 Mijalovic xx), Murat (xxx), Traore (xx), Furkan (xx) (Dk. 74 Welliton x)

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Veysel (xx), Cem (xx), İhsan (xx), Hayrullah (xx), İlyas (xx), Metehan (xx), Cafercan (xxx), Sinan (xxx), Gökhan (xx) (Dk. 81 Alper x), Aziz (xx), Serhan (xx) (Dk. 63 Abuzer x)

GOLLER: Dk. 24 Furkan Yaman, Dk. 84 Mijalovic, Dk. 90+4 Murat Duruer (Kayserispor), Dk. 67 Sinan (Darıca Gençlerbirliği)

SARI KARTLAR: İlyas, Cem (Darıca Gençlerbirliği)

PTT 1’inci Lig'de Kayseri Erciyesspor sahasında karşılaştığı  Darıca Gençlerbirliğini  3-1 yendi.
24. dakikada sol kanatta topla buluşan Traore ceza sahası içine koşu yapan Furkan Yaman’a pas attı. Düzgün bir vuruş yapan Furkan topu ağlarla buluşturdu :1-0
29. dakikada Kayserispor takımında ceza sahası dışında topla buluşan Murat’ın kaleye çektiği şut üstten auta gitti. 30. dakikada Darıca Gençlerbirliği takımında ceza sahası içinde topla buluşan Aziz’in kaleye çektiği sert şutu kalece Muammer kurtardı. İlk yarı ev sahibi ekibin galibiyetiyle kapandı
İKİNCİ YARI
47. dakikada Darıca Gençlerbirliği’nde ceza sahasında topla buluşan Gökhan’ın kaleye çektiği şutu Muammer kornere çeldi. 67. dakikada sağ kanatta Sinan Turan’ın kullandığı serbest vuruşta top ceza sahası içinde sekerek ağlarla buluştu: 1-1
84. dakikada Traore’nin ceza sahası dışındaN çektiği şut Cem Tosun’un eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Mijailovic  takımını 2-1 öne geçirdi. Maçın böyle biteceği sanılırken, 90+4 dakikada topu rakip takımdan alan Mert Özyıldırım'ın kaleye çektiği şutunu kaleci çeldi. Ardından topla buluşan Murat Duruer meşin yuvarladığı filelerle buluşturup, skoru ilan etti: 3-1

FOTOĞRAF

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55