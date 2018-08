Kayserispor'dan anlamlı açılış

Yasin DALKILIÇ - İlyas KAPLAN / KAYSERİ ()

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, 2018-2019 futbol sezonunu duygusal olduğu kadar, muhteşem de bir törenle açtı.

Sarı kırmızılı oyuncular sezon açılışına, şehit Nurcan ve 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa'nın fotoğraflarının yer aldığı tişörtlerle çıkıp, asker selamı verdi.

Kayseri Kadir Has Stadı'nda yapılan yeni sezon açılış töreni, şarkıcı Bengü'nün konseriyle başladı. Tribünleri dolduran binlerce sarı-kırmızılı taraftarlara beğenilen şarkılarını seslendiren Bengü'nün sahneden inmesinin ardından Kayserispor Yönetim Kurulu üyeleri, sarı kırmızılı oyuncular, yeni transferler ve yeni formalar taraftara tek tek tanıtıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu eşi Nurcan Karakaya ve 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya'yı şehit veren Astsubay Çavuş Serkan Karakaya ve ailesinin de katıldığı törende futbolcular, üzerinde Nurcan Karakaya ve Bedirhan Mustafa Karakaya'nın fotoğraflarının olduğu tişörtlerle sahaya çıkıp, taraftarı asker selamıyla selamladı. Şehitlerin eşine, sarı kırmızılı kulüp başkanı Erol Bedir tarafından Türk bayrağı, Kur'an-ı Kerim ve Kayserispor atkısı hediye edildi.

BEDİR: "HAİNLERİ SEVİNDİRMEDİK"

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şehit olan asker eşi Nurcan Karakaya ve 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya'ya rahmet dileyerek sözlerine başladı. Açılış töreninde hep bir ağızdan terörün de lanetlendiğini belirten Bedir, "Hainleri sevindirmemek adına, inadına yaptığımız bu gecede buralara gelip Kayserispor'u desteklerken, terörü de lanetleyen hemşehrilerime ne kadar teşekkür etsem azdır" dedi.

Kayseri'nin en önemli markası Kayserispor'un son birkaç yıldır bir takım sıkıntılar yaşamasına rağmen ayağa kalkmasını bildiğini ifade eden Bedir, "Her şeye rağmen aslan kükredi, ayağa kalktı, şahlandı ve yoluna doludizgin devam ediyor. Takımımız inşallah daha da yukarılara çıkacak. Biz bu yolda giderken ufak tefek engeller olsa da küçük küçük 'sinek vızıltısı' dediğimiz laflar olsa da siz taraftarlarımızın destekleri, bize omuz vermeleri sayesinde bunların hepsini aşacak ve yenecek güçteyiz. Geçtiğimiz yıl 44 puanla tehlike sınırından uzak bir dönem geçirdik. Herkes Avrupa'ya gideriz diye düşünürken ikinci yarıda maalesef istediğimiz performansı yakalayamadık. İnşallah bu yıl başta teknik direktörümüz Ertuğrul Sağlam olmak üzere takımımıza yaptığımız takviyeler ve diğer oyuncularımızla birlikte çok ciddi bir birlik ve beraberlik sağlayarak her alanda en üstlerde olacağız. Buna inanıyorum" şeklinde konuştu.

Vali Süleyman Kamçı, MHP Kayseri milletvekili Baki Ersoy, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke ve protokol mensupları da katıldığı Kayserispor'un sezon açılışına Boydak Holdinğ'in katkısıyla düzenlenen konserle, şarkıcı Bengü ve Kenan Doğulu'da renk kattı.

