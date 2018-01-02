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Kayserispor'dan Ukrayna ve Romanya'ya transfer çıkarması

SÜPER Lig'de ilk yarı gösterdiği performansla dikkat çeken Kayserispor'da yöneticiler, 4 Ocak'ta Antalya'da başlayacak kamp öncesi Ukrayna ve Romanya'ya bir santrafor ve bir kanat oyuncusu için çıkarma yaptı.

Kayserispor'dan Ukrayna ve Romanya'ya transfer çıkarması
SÜPER Lig'de ilk yarı gösterdiği performansla dikkat çeken Kayserispor'da yöneticiler, 4 Ocak'ta Antalya'da başlayacak kamp öncesi Ukrayna ve Romanya'ya bir santrafor ve bir kanat oyuncusu için çıkarma yaptı. Anlaşma sağlandığı takdirde Ukraynalı santrafor ile Romanya'dan Brezilya asıllı bir kanat oyuncusu Antalya kampına katılacak.

Kayserispor'da teknik direktör Marius Sumudica ve teknik kadrosunun verdiği transfer listesine göre harekete geçen sarı kırmızılı takımın futbol şube sorumlusu Mehmet Çakmak Uyar Ukrayna'ya gitti. Uyar, burada ismi henüz açıklanmayan oyuncu ve kulübüyle görüşme yaptı. Kayserispor'un tecrübeli defans oyuncusu, Ukrayna milli takım kaptanı Oleksander Kucher'in de aracı olduğu santraforun, milli takım oyuncusu olduğu da ifade edildi.

İlk yarıda Asamoah Gyan ve Nikola Stolijkoviç'den beklediğini alamayan Kayserispor'da kaptan Umut dışında bu mevkide alternatif bulunmaması üzerine forvet transferine karar verildiği belirtilirken, halen Romanya'da top koşturan Brezilyalı bir kanat oyuncusu için de  kulüp menajeri Erdem Kemaloğlu'nun bu ülkeye giderek, oyuncunun bonservisi için kulübüyle resmi görüşmeleri tamamlayacağı belirtildi.

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