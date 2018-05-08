Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İYİ Parti'nin iletişim sorumlusuna FETÖ'den gözaltı
İYİ Parti'nin iletişim sorumlusuna FETÖ'den...
PİYASALAR - MB müdahalesine karşın dolar rekora yakın
MB müdahalesine karşın dolar rekora...
Akşener, İnce görüşmesini iptal etti, Bağcılar’a gidiyor
Akşener programını iptal etti Bağcılar’a...
Şok Marketler’nin hisseleri halka arz ediliyor
Şok Marketler’nin hisseleri halka arz...

Kayserispor'dan seçimli olağanüstü genel kurul ile ilgili açıklama

KAYSERİ, () Kayserispor Başkanı Erol Bedir, kulübün resmi sitesinden seçimli olağanüstü genel kurulu için bir açıklama yaptı. Sarı kırmızılı kulübün geçtiğimiz hafta ertelenen seçimli olağanüstü genel kurulunun cumartesi günü...

Kayserispor'dan seçimli olağanüstü genel kurul ile ilgili açıklama

KAYSERİ, ()

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, kulübün resmi sitesinden seçimli olağanüstü genel kurulu için bir açıklama yaptı. Sarı kırmızılı kulübün geçtiğimiz hafta ertelenen seçimli olağanüstü genel kurulunun cumartesi günü saat 11.00'de Kadir Has Spor Salonu'nda çoğunluğa bakılmaksızın yapılacağı bildirildi.
Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir tarafından yapılan yazılı açıklamada, göreve talip olacak kişilere gerekli desteği vereceklerini belirterek, ''Cumartesi günü saat 11.00'de Kadir Has Spor Salonu'nda, delege çoğunluğuna bakılmaksızın yapılacak olan genel kurulumuzu, oy kullanma yetkisi olan genel kurul delegelerimiz ve değerli hemşehrililerimize hatırlatıyorum. Genel kurulumuzda seçim maddesi de olması münasebetiyle kulübümüzün yönetimine talip olma isteğinde olan başkan ve yönetici adayları içinde duyuru yapıyor, bu görevler için bugüne kadar herhangi bir aday çıkmamasına rağmen, 1.5 milyon nüfuslu şehrimizde bu yükü omuzlayarak, bahse konu onurlu vazifeyi layıkıyla yapıp, Kayserispor'da çıtayı daha da yukarılara çıkarabilecek ekiplerin oluşabileceğine inanıyorum. Göreve talip olabilecek başkan ve yönetici adaylarının göreve gelmeleri halinde en büyük destekçilerinin de, başta şahsım olmak üzere halen görevde bulunan yönetim kurulumuz olacağını ifade ediyor, yapılacak kongremizin Kayserisporumuz ve Türk futbolu için hayırlı olmasını diliyorum" denildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314