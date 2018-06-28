Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ABD’nin İran petrolüne getirdiği ithalat yasağı petrolü yükseltti
Petrol fiyatları fırladı
İçişleri Bakanı Soylu: CHP İl başkanlarıyla ilgili talimat verdim
CHP İL başkanlarını protokole almayın...
KRİPTOPARA – En yüksek hacimli ilk 10’un dokuzu arttı
En yüksek hacimli ilk 10’un...
Rus akademisyenler: Erdoğan Rusya için en iyi seçenek
Rus akademisyenler: Erdoğan Rusya için...

Kayserispor'dan Ryan Mendes haberlerine tepki

Oktay ENSARİ/KAYSERİ () Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, "Çıkış bedelini ödeyecek kulüp varsa buyursun Ryan Mendes'i götürsün. Bu tür söylentilerin hepsi yalan" dedi. Kayserispor Kulübü sözleşmesi süren Ryan Mendes transfer...

Kayserispor'dan Ryan Mendes haberlerine tepki

Oktay ENSARİ/KAYSERİ ()

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, "Çıkış bedelini ödeyecek kulüp varsa buyursun Ryan Mendes'i götürsün. Bu tür söylentilerin hepsi yalan" dedi.
Kayserispor Kulübü sözleşmesi süren Ryan Mendes transfer olacağına dair çıkan haberlere sert bir yanıt verdi. 
Ryan Mendes'in başka kulüplere transfer olacağı ve bonservis bedeliyle ilgili de bir takım yanlış bilgiler paylaşıldığını ifade eden Erol Bedir, "Adı geçen oyuncumuzu satmayı düşünmemekle birlikte, kulübümüzle yaptığı sözleşmede (2016-17 sezonu devre arasında) oyuncunun istemesi halinde belli şartlara bağlı olmak kaydıyla bir  çıkış bedeli vardır. Bu çıkış bedelini yatırdığı takdirde, bu konuda kulübümüzün herhangi bir itiraz hakkı bulunmamaktadır. Bonservis ödemeden takımımıza kazandırılan Mendes için kulübümüze yatırılması gereken bedel üzerinden indirim yapmamız ise söz konusu değildir. Kaldı ki, bu açıklamanın yayınlandığı ana kadar bize ulaşan bir teklif veya bedel de bulunmamaktadır. Çıkış opsiyonu tespit edilirken, bazı diğer faktörlerle birlikte oyuncuya ödenen yıllık maaşa göre de pazarlık yapılmaktadır. Kulüplerin birçok oyuncusunu bedelsiz veya bir miktar ödemeyle göndermekte bile zorlandığı bugünkü şartlarda Mendes'in hem takımımızda oynadığı dönemdeki performansı hem de başka takıma gitme durumunda Kayserispor'a kazandıracağı ekonomik katkı küçümsenmemelidir. Yine büyük taraftarımızdan ricamız ise; Hem bu gibi detayları olan konularda hem de diğer transfer konularında her şey netleşip sonuçlanmadan yorum yapmamalarıdır. 18 Süper Lig kulübü içerisinde teknik heyeti ile istişare ederek eksiklerini belirleyen ve bu noksanlarını en çabuk şekilde ve nokta transferlerle tamamlamaya çalışan Kayserispor olmasına ve bu özelliği ulusal spor otoritelerince de kabul edilmesine rağmen hiçbir şeyden memnun olmayan, her şeyi kendisinin bildiğini zanneden bazı kişilerin de isteyerek veya istemeden aranıza nifak sokmasına izin vermemeniz de yönetim olarak arzumuzdur" diye konuştu.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325