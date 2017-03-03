Kayserispor'dan hakeme tepki

KAYSERİSPOR asbaşkanı Mehmet Çakmak Uyar, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-0 yenildikleri Fenerbahçe maçını yöneten hakem Ümit Öztürk’e ateş püskürdü.

Asbaşkanı ve Futbol Şube sorumlusu Uyar, "Yenildiğimizi üzülmedik, hareket halindeki durmamış top sonrası gelen golü geçerli sayan, Fenerbahçeli Kjaer’in ceza alanında voleybol oynamasını es geçen hakem Ümit Öztürk’ün yaptıkları zorumuza gitti" dedi. Fenerbahçe maçına, pazar günü oynayacakları Kasımpaşa müsabakasını hesaba katarak, farklı bir onbirle çıktıklarını vurgulayan Asbaşkan Uyar, şöyle devam etti:

"Başından beri söylediğimiz gibi bizim ana hedefimiz Süper Lig'de kalmak. Ancak federasyon bizi 3 günde 2 maç oynamak zorunda bırakıyor. Deniz Türüç, Güray ve Mabiala gibi oyuncularımız da sakatlandı. İşin en acısı da ligdeki Aytemiz Alanyaspor maçında aleyhimize sürekli kararlar veren hakem Ümit Öztürk’ün dünki maçta yan hakeminin çivi gibi çakıldığı pozisyonda, Lens’in yuvarlanan yani durmayan topu ortalaması ve bunun sonucunda atılan haksız gole seyirci kalması, Kjaer’in ceza alanında elle kestiği pozisyonda penaltımızı vermemesi anlaşılır gibi değil. Hakem, bu pozisyonları doğru süzseydi, noksan kadromuza rağmen, karşılaşmanın sonucu farklı olurdu."

Asbaşkan Uyar, kupa maçının açık kanaldan verilmesine karşılık taraftarlarının maça gösterdiği ilgiye teşekkür etti, "Seyircimizi, pazar günü kritik Kasımpaşa maçında da tribünlerde görmek istiyoruz" diye konuştu.

Bu arada Fenerbahçe maçında sakatlanan Traore, Mabila, Deniz Türüç ve Güray’ın bu sabah MR’ları çekildi. 4 oyuncunun durumunun yarın netlik kazanacağı açıklandı.