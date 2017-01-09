Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sultangazi'de ara sokaklarda araçlar mahsur kaldı
Sultangazi'de ara sokaklarda araçlar mahsur...
Ankara Barosu'ndan milletvekillerine 'Hayır' çağrısı
Ankara Barosu'ndan milletvekillerine 'Hayır' çağrısı
New York’ta pantolonsuz metro yolculuğu
New York’ta pantolonsuz metro yolculuğu
Dolar ve euro 4 liraya doğru ilerliyor
Dolar ve euro 4 liraya...

Kayserispor'da Wellinton'a kar engeli

KAYSERİSP0R’un golcü oyuncusu Wellinton’un Antalya kampına katılmasına İstanbul’daki yoğun kar yağışı yüzünden uçak seferlerinin iptal edilmesinin engel olduğu bildirildi. Kayserispor başkan adayı Erol Bedir, takımın...

Kayserispor'da Wellinton'a kar engeli
KAYSERİSP0R’un golcü oyuncusu Wellinton’un Antalya kampına katılmasına İstanbul’daki yoğun kar yağışı yüzünden uçak seferlerinin iptal edilmesinin engel olduğu bildirildi.
Kayserispor başkan adayı Erol Bedir, takımın Antalya kampını ziyaret etti, sarı kırmızılı ekibin yeni teknik kadrosu ve oyuncularla bir araya geldi. Kayserispor’lu futbolcuların sezon başından bu yana ödenmemiş transfer taksitlerinin karşılandığını belirten Erol Bedir, şunları söyledi:
"OYUNCU ALMAK İÇİN GÖRÜŞMELER YAPILIYOR"
"Transfer döneminde menajerler tarafından gazetelere bir çok futbolcu ismi sızdırılıyor. Bunların çoğu yanıltıcı oluyor. Kayserispor olarak şu ana kadar sadece Trabzonspor’dan Güray Vural’ı renklerimize kattık. Wellinton, yurt dışından gelmesine karşılık İstanbul’daki uçak seferlerinin iptali nedeniyle Antalya kampına katılamadı. Sözleşmesini alacağının ödenmemesi yüzünden tek taraflı fesiheden Nakoulma'yla da Afrika Kupası öncesi menajeri aracılığıyla görüşüldü. Türkiye’ye kesinlikle dönmeyeceğini söyledi. Ara transferde oyuncu alabilmek için de bazı kulüplerin başkan ve yöneticileriyle temaslarda bulunuldu."
Bu arada Kayserispor’da 3 sezondur oynayan Mihalovij'in ise karşılıklı anlaşma ile takımdan ayrıldığı açıklandı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55