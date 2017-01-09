Kayserispor'da Wellinton'a kar engeli

KAYSERİSP0R’un golcü oyuncusu Wellinton’un Antalya kampına katılmasına İstanbul’daki yoğun kar yağışı yüzünden uçak seferlerinin iptal edilmesinin engel olduğu bildirildi.

Kayserispor başkan adayı Erol Bedir, takımın Antalya kampını ziyaret etti, sarı kırmızılı ekibin yeni teknik kadrosu ve oyuncularla bir araya geldi. Kayserispor’lu futbolcuların sezon başından bu yana ödenmemiş transfer taksitlerinin karşılandığını belirten Erol Bedir, şunları söyledi:

"OYUNCU ALMAK İÇİN GÖRÜŞMELER YAPILIYOR"

"Transfer döneminde menajerler tarafından gazetelere bir çok futbolcu ismi sızdırılıyor. Bunların çoğu yanıltıcı oluyor. Kayserispor olarak şu ana kadar sadece Trabzonspor’dan Güray Vural’ı renklerimize kattık. Wellinton, yurt dışından gelmesine karşılık İstanbul’daki uçak seferlerinin iptali nedeniyle Antalya kampına katılamadı. Sözleşmesini alacağının ödenmemesi yüzünden tek taraflı fesiheden Nakoulma'yla da Afrika Kupası öncesi menajeri aracılığıyla görüşüldü. Türkiye’ye kesinlikle dönmeyeceğini söyledi. Ara transferde oyuncu alabilmek için de bazı kulüplerin başkan ve yöneticileriyle temaslarda bulunuldu."

Bu arada Kayserispor’da 3 sezondur oynayan Mihalovij'in ise karşılıklı anlaşma ile takımdan ayrıldığı açıklandı.