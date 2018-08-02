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Kayserispor'da sezon açılış töreni yapılacak

KAYSERİ () - Kayserispor Kulübü, haftasonu düzenlenecek olan ünlü sanatçılardan Kenan Doğulu ile Bengü Erden'in konser vereceği sezon açılış töreninin, eşini ve çocuğunu kaybeden astsubay Serkan Karakaya'dan alınan görüş neticesinde...

Kayserispor'da sezon açılış töreni yapılacak

KAYSERİ () - Kayserispor Kulübü, haftasonu düzenlenecek olan ünlü sanatçılardan Kenan Doğulu ile Bengü Erden'in konser vereceği sezon açılış töreninin, eşini ve çocuğunu kaybeden astsubay Serkan Karakaya'dan alınan görüş neticesinde yapılacağını açıkladı.
Kayserispor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yönetim kurulumuz, Kayserisporumuzun açılış törenlerini yapıp yapmayacağını görüşmüş, bu konuda verilecek kararın eşi ve çocuğunu toprağa veren Serkan Karakaya ve büyük taraftarımızla yapılacak istişare sonucuna göre oluşmasını benimsemiştir. Taraftarlarımızın tamamına yakını, açılışın yapılarak hain örgütün, "Ülkemizdeki normal düzeni tehdit etme" projesine engel olunmasını talep etmiş ve bu vesileyle hainlerin toplu halde protesto edilmesi ve intikam duygularını diri tutma fırsatını da bulacaklarını ifade etmişlerdir. Acılı baba astsubay Serkan Karakaya ile de başkanımız Dr. Erol Bedir görüşmüş, eğer şehit ailesi isterse açılışı iptal edebileceğini belirtmiştir. Ancak, kahramanımızdan da paralel biçimde görüş alınmış, hatta Serkan Karakaya törende başkanımızın yanında olabileceğini ifade etmiştir. Netice olarak, Milletçe dimdik ayakta ve kenetlenmiş bir vaziyette olduğumuzu ispat etmek ve terörü lanetlemek için Serkan Karakaya'nın da bizimle olduğu tören, belirtilen gün ve saatte yapılacaktır. İkilik çıkarmak isteyenlere fırsat verilmemesini istiyoruz" denildi.

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