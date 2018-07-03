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Kayserispor'da Mensah geldi, Mendes gitti

Oktay ENSARİ / KAYSERİ () Kayserispor'da yeni sezon öncesi transfer hareketliliği devam ediyor.  Atletico Madrid'in geçen sezon Kasımpaşa'da oynayan orta saha oyuncusu Ganalı Bernard Mensah sarı-kırmızılı ekibe transfer olurken, Kayserispor'da...

Kayserispor'da Mensah geldi, Mendes gitti

Oktay ENSARİ / KAYSERİ ()

Kayserispor'da yeni sezon öncesi transfer hareketliliği devam ediyor. 
Atletico Madrid'in geçen sezon Kasımpaşa'da oynayan orta saha oyuncusu Ganalı Bernard Mensah sarı-kırmızılı ekibe transfer olurken, Kayserispor'da forma giyen kanat oyuncusu Ryan Mendes ise Dubai ekibi Sharjah takımıyla anlaşmaya vardı.
Kayserispor, geçtiğimiz sezonu Kasımpaşa'da geçiren Bernard Mensah'ı kiralık olarak 1 yıllığına renklerine bağladı.
Futbol kariyerine Vitoria Guimaraes takımında başlayan 23 yaşındaki oyuncu burada gösterdiği başarılı performansın ardından Atletico Madrid takımına transfer oldu. Geçtiğimiz sezonu Kasımpaşa'da tamamlayan Mensah toplam 30 karşılaşmada 5 gol 7 asistlik başarılı bir performans sergiledi.
MENDES, DUBAİ'YE GİTTİ
Öte yandan 2 sezondur Kayserispor forması giyen Ryan Mendes ise sözleşmesindeki opsiyon maddesini kullanarak, Dubai ekiplerinden Sharjah'a transfer oldu.
Kayserispor Başkanı Erol Bedir, her 2 transferle ilgili olarak ''Kulübümüze sözleşmesindeki opsiyonun kullanılacağını bildiren oyuncumuz Ryan Isaac Mendes'e, takımımıza vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz. Bu arada bir süreden beri transferi için çaba sarf ettiğimiz Mensah'ı renklerimize katmanın sevincini yaşıyoruz. Kayseri, Erzurum ve Hollanda kamp dönemlerinde 4 transferimize karşın, teknik kadromuzun isteği olduğu takdirde yeni transferlere yönelebiliriz'' dedi.
Öte yandan, Kayserisporlu futbolcular yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti.

(FOTOĞRAFLI)

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