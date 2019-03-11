Kayserispor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları başladı

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,()-



Deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-0 kaybeden İstikbal Mobilya Kayserispor, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig’in 26’ncı haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor, ara vermeden bu maçın hazırlıklarına start verdi. Çaykur Rizespor maçına ilk 11'de başlayan futbolcular salonda kondisyon çalıştı. Diğer futbolcular ise, yarı sahada ısınma, topla yürüme, savunma ve hücum antrenmanı yaptı. Sakatlıkları devam eden Sakıb Aytaç, Oğuzhan Berber, Bilal Başaçıkoğlu ve Bernard Mensah antrenmanda yer almadı. Beşiktaş maçında köprücük kemiği çıkan Bernard Mensah antrenmanı kenardan izledi.

"KAYBETTİĞİN ZAMAN KAZANANI TEBRİK EDECEKSİN"

Antrenman öncesi açıklama yapan teknik direktör Hikmet Karaman, 3-0 yenildikleri Çaykur Rizespor maçına değinerek, "Maçtan önce kaldığımız otele gelen, olayları çok iyi bilen, beni çok iyi tanıyan her şeyin farkında olan sağduyulu insanlar var. Bunların hatırına hiçbir şey söylemeyeceğim. Kaybettiğin zaman kazananı tebrik edeceksin. Biz kendi işimize bakacağız. Başarılı ve iyi oynayanı tebrik edeceğiz. Futbol centilmenliği ve kuralları olan bir oyundur. Biz oynadığımız karşılaşmada başarılı olan sporcuların hepsini tebrik ediyoruz" dedi.

"BİZİM SAHİP OLMAMIZ GEREKEN PUANLAR VAR"

Lider Medipol Başakşehir maçına konsantre olmaları gerektiğini kaydeden Karaman, "Sadece bizim açımızdan değil, diğer kulüpleri de ilgilidir. Türkiye'de bir yapı var. Bu yapıyı iyi bilmemiz gerekiyor. Şampiyonluğa giden takımlar birbirleriyle yarış halindeyken mutlaka bu takım nasıl çelme yiyecek gibi hesaplara giriyorlar. Hiç kimse bizim düşmanımız değildir. Bizim sahip olmamız gereken puanlar var. Oynadığımız maçın analizini yapıp eksilerimiz doğrularımızı geliştirip hafta sonu oynayacağımız Medipol Başakşehir maçına konsantre olacağız" diye konuştu.

"BAŞARILI GİDEN SÜREÇLERİ VAR"

Deneyimli teknik direktör Hikmet Karaman, kadro darlığını da işaret ederek 14 kişi ile mücadele ettiklerini söyledi. Karaman, şunları söyledi:

"Bu haftaki rakibimiz 4 senedir ligin şampiyonluğunu kovalayan bir takım. Deneyimli oyunculardan kurulu bir ekip var. Başarılı giden bir süreçleri var. Sende bunu alkışlayacaksın. Biz 14 kişi ile mücadele ediyoruz. Oyuncularımı bir kere kutluyorum. Mücadele ediyorlar ama zaman zaman da hatalar yapabiliyorlar. Geçen hafta Mensah ve Chery'siz puan aldık. Son maçımızdan önce Chery, doğru düzgün antrenman yapmadan çıktı. Bazı pozisyonlarda zorluk çekmemize rağmen giren ve çıkan görevini en iyi şekilde yapmaya çalışan 14 kişilik savaşçı bir gurubumuz var. Biz geldiğimizden beri bunlarla devam ettiriyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Futbolcuların antrenman sahasına gelişi

- Hikmet Karaman’ın konuşması

- Antrenman görüntüsü

- Genel detay

(FOTOĞRAFLI)