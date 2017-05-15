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Kayserispor'da hedef 8'incilik

KAYSERİSPOR Başkanı Erol Bedir, sarı kırmızılı ekibin ligde kalmayı garantilemesinin bir rehavete yol açmayacağını belirtti, "Kalan 3 maçta 9 puanı hedefliyoruz. 3 maçımızı kazanıp ligi 8'inci sırada tamamlamak istiyoruz" dedi. Başkan...

Kayserispor'da hedef 8'incilik
KAYSERİSPOR Başkanı Erol Bedir, sarı kırmızılı ekibin ligde kalmayı garantilemesinin bir rehavete yol açmayacağını belirtti, "Kalan 3 maçta 9 puanı hedefliyoruz. 3 maçımızı kazanıp ligi 8'inci sırada tamamlamak istiyoruz" dedi.
Başkan Erol Bedir, Adanaspor’un Trabzonspor'la beraberliği, Kasımpaşa'nın Çaykur Rizespor'u 4-2 yenmesi, Gaziantepspor’un da Galatasaray'a mağlup olmasıyla takımının matematiksel olarak Süper Lig'de kaldığını hatırlatırken şunları söyledi:
"İkinci yarıda kulübü devraldığımızda kendimize 39-40 puan hedefi koymuştuk. Matematiksel olarak nasılsa ligde kaldık deyip, ipin ucunu kaçırmak  gibi bir düşüncemiz yok.
En formda, en güçlü kadromuzla kalan 3 maçımızdan 9 puan alıp, sezonu öyle kapatacağız.
Küme düşme hattından son anda kurtulmuş bir takım değil, ligi 8 sırada bitiren bir takım olmak istiyoruz. Bizim için lig henüz bitmedi. Taraftarımızda  son maça kadar bizi yalnız bırakmasın."

 

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