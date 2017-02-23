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Kayserispor'da hedef 3 puan

KAYSERİSPOR, kendisi gibi tehlikeli bölgede bulunan Çaykur Rizespor ile yarın oynayacağı lig maçı için bu gün özel uçakla Rize’ye gidecek. Sarı kırmızılı ekipte sakatlığı nedeniyle Varela kadroya alınmadı. Kayserispor Asbaşkanı...

Kayserispor'da hedef 3 puan
KAYSERİSPOR, kendisi gibi tehlikeli bölgede bulunan Çaykur Rizespor ile yarın oynayacağı lig maçı için bu gün özel uçakla Rize’ye gidecek.
Sarı kırmızılı ekipte sakatlığı nedeniyle Varela kadroya alınmadı.
Kayserispor Asbaşkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Mehmet Çakmak Uyar, sarı kırmızılı ekibin gerek Süper ligin ikinci yarasında gerekse Ziraat Türkiye Kupasında aldığı başarılı sonuçların, takımla ilgili beklentileri artırdığını söyledi. Uyar, "Özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray galibiyetlerinden sonra Kayserispor’a farklı bakılmaya başlandı. Bunun hem avantajı hem de dezavantajı oluştu. O nedenle, Çaykur Rizespor deplasmanından yenilmeden dönmemiz lazım. Bana göre, ligin ikinci yarısındaki en zor maçımızı oynayacağız. En önemli hedefimiz, bu deplasmandan yenilmeden dönmeliyiz olacaktır" diye konuştu.
Sarı kırmızılı ekibin Kayseri’de Çaykur Rizespor maçıyla ilgili tüm hazırlıkları tamamladığını bu gün akşam üzeri özel uçakla Rize’ye hareket edeceğini belirten Mehmet Çakmak Uyar, Kayserispor'da sakatlığı nedeniyle Varela'nın kadroya alınmadığını sözlerine ekledi.

 

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