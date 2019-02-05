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Kayserispor'da Fenerbahçe maçının biletlerine yoğun ilgi

İlyas KAPLAN / KAYSERİ,() - Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında oynanacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe karşılaşmasının bilet satışları başladı. İstikbal Mobilya Kayserispor'un Fenerbahçe'yi konuk edeceği müsabakanın...

Kayserispor'da Fenerbahçe maçının biletlerine yoğun ilgi

İlyas KAPLAN / KAYSERİ,() - Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında oynanacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe karşılaşmasının bilet satışları başladı.
İstikbal Mobilya Kayserispor'un Fenerbahçe'yi konuk edeceği müsabakanın biletleri satışa çıktı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar Passolig noktalarına gelerek bilet almaya başladı. İstikbal Mobilya Kayserispor ve Fenerbahçe maçının biletleri Batı Alt 100 TL, Doğu Alt 70 TL Doğu Üst 50 TL, Batı Üst 50 TL, Kuzey Üst - Alt 40 TL, Misafir Tribünü 50 TL olarak açıklandı. Bilet almaya gelen İstikbal Mobilya Kayserispor taraftarlarından Abdurrahim Yerlikaya, "Buraya yurtdışından ziyarete geldim. Fenerbahçe maçı olunca fırsattan da yararlanmak istedim. Dün Passolig'imizi uzatmaya geldik. Bugünde biletimizi almaya geldik. Taraftar olarak inşallah stadımızı doldururuz" dedi.
Emrah Coşkun ise İstikbal Mobilya Kayserispor'un bütün maçlarına gittiğini ve Fenerbahçe'nin bu maçtan yenilgiyle ayrılacağını söyledi. Sabri Güraslan da taraftarın maça gelmesi gerektiğini ve yaptıkları tezahüratlarla takımı desteklemesinin gerektiğini ifade etti.

 GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Taraftarlarla röportaj
- Genel detay

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