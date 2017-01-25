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Kayserispor'da büyük değişim

Oktay ENSARİ/KAYSERİ ()- KAYSERİSPOR, 9 oyuncu kattığı, ara transfer döneminde Süper Lig'in en faal takımı olurken, 6 oyuncuyla da yollarını ayırdı. Önce takımı çalıştırması için Serger Yalçın ile anlaşan Kayserispor,...

Kayserispor'da büyük değişim

Oktay ENSARİ/KAYSERİ ()- KAYSERİSPOR, 9 oyuncu kattığı, ara transfer döneminde Süper Lig'in en faal takımı olurken, 6 oyuncuyla da yollarını ayırdı.
Önce takımı çalıştırması için Serger Yalçın ile anlaşan Kayserispor, daha sonra şu futbolcularla sözleşme yaptı:
"Lawal (Osmanlıspor- orta saha), Douglas (Akhisar Belediyespor-stoper), Efe Özaslan (Boluspor- stoper), Erkan Kaş (Sivasspor-solbek), Güray Vural (Trabzonspor- solbek-solaçık), Hakan Aslantaş (Kardemir Karabükspor-sağbek), N’guemo (Akhisar Belediyespor-ön libero) Rotman (Medipol Başakşehir-orta saha), Silvestre Varela (Portekiz milli takımı-Porto kulübü–sağ kanat)
Kayserispor’dan ara transferde Nakaoulma ilk yarı bitimi öncesi transfer alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle mukavelesini tek taraflı fesih ederek, ülkesine döndü. Bu arada Mihaloviç’de sarı kırmızılı takımla iplerini kopardı. Sergen Yalçın yönetimindeki teknik kadronun isteğiyle Murat Duruer, Mert Ilıman, Ufuk Budak ve Stepanoviç’in de kulüple ilişkisini kesildi.
Kadro dışı kalma cezası kaldırılan tecrübeli golcü Welliton'un yanı sıra Afrika Kupasında top koşturan Samba Sow ile Traore’nin de dönüşüyle Kayserispor, beklenen kadro zenginliğine kavuşacak

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