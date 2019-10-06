banner314

banner325

Son Dakika

Kayserispor'da başkanlığa Elcuman getirildi (2)

İSTİKBAL Mobilya Kayserispor'da Başkan Erol Bedir'in istifasının ardından yönetim kurulunun aldığı karar gereği başkanlığa kulübün başkan yardımcısı Hamdi Elcuman getirildi. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre İstikbal...

SPOR 06.10.2019, 21:37
Kayserispor'da başkanlığa Elcuman getirildi (2)
İSTİKBAL Mobilya Kayserispor'da Başkan Erol Bedir'in istifasının ardından yönetim kurulunun aldığı karar gereği başkanlığa kulübün başkan yardımcısı Hamdi Elcuman getirildi.
Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre İstikbal Mobilya Kayserispor'un başkanlığına başkan yardımcısı olarak görev yapan Hamdi Elcuman getirildi. Kulübün resmi sitesinden şu açıklama yapıldı:
"Kulüp başkanımız Sayın Erol Bedir’in istifası yönetim kurulumuzca kabul edilmiş olup, yine yönetim kurulumuzca alınan karar gereği kulüp başkalığımıza Sayın Hamdi Elcuman oybirliğiyle getirilmiştir."

Yorumlar (0)
16°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 06 Ekim 2019
İmsak 05:35
Güneş 06:59
Öğle 12:57
İkindi 16:09
Akşam 18:45
Yatsı 20:04
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Atletico Madrid 8 15
3. Granada 8 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2