Kayserispor'da başkanlığa Elcuman getirildi (2)

İSTİKBAL Mobilya Kayserispor'da Başkan Erol Bedir'in istifasının ardından yönetim kurulunun aldığı karar gereği başkanlığa kulübün başkan yardımcısı Hamdi Elcuman getirildi.Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre İstikbal Mobilya Kayserispor'un başkanlığına başkan yardımcısı olarak görev yapan Hamdi Elcuman getirildi. Kulübün resmi sitesinden şu açıklama yapıldı:"Kulüp başkanımız Sayın Erol Bedir’in istifası yönetim kurulumuzca kabul edilmiş olup, yine yönetim kurulumuzca alınan karar gereği kulüp başkalığımıza Sayın Hamdi Elcuman oybirliğiyle getirilmiştir."