banner314

banner325

Son Dakika

Kayserispor'da Başkan Yardımcısı Horoz görevinden istifa etti

Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, () - İSTİKBAL Mobilya Kayserispor Başkan Yardımcısı Türker Horoz, görevinden istifa etti. Süper Lig'de son sırada yer alan Kayserispor'da, Başkan Yardımcılığı ve Başkan Danışmanlığı görevinde bulunan...

SPOR 22.10.2019, 16:12
Kayserispor'da Başkan Yardımcısı Horoz görevinden istifa etti

Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, () -

İSTİKBAL Mobilya Kayserispor Başkan Yardımcısı Türker Horoz, görevinden istifa etti.
Süper Lig'de son sırada yer alan Kayserispor'da, Başkan Yardımcılığı ve Başkan Danışmanlığı görevinde bulunan Türker Horoz'un istifasını kulüp Başkanı Hamdi Elcuman da doğruladı.
Yönetim Kurulu Üyesi Türker Horoz'un istifasının kulübe noter aracılığıyla geldiğini ifade eden Elcuman, hafta sonu oynayacakları BTC Türk Yeni Malatyaspor maçı için de umutlu konuştu. Takımın sıkı çalıştığını ve BTC Türk Yeni Malatyaspor'un maçının final maçı olduğunu söyleyen Başkan Hamdi Elcuman, "Takımımızda her şey yolunda. Sakatlıkları bulunan futbolcularımızın durumu iyiye gidiyor. Futbolcularımız sıkı çalışıyor. 3 puan hasretine Malatya'da son vermek istiyoruz" dedi.

Yorumlar (0)
20°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 22 Ekim 2019
İmsak 05:52
Güneş 07:17
Öğle 12:54
İkindi 15:51
Akşam 18:20
Yatsı 19:40
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 8 17
2. Trabzonspor 8 15
3. Fenerbahçe 8 14
4. Başakşehir 8 14
5. Malatyaspor 8 13
6. Galatasaray 8 13
7. Sivasspor 8 12
8. Konyaspor 8 12
9. Gaziantep FK 8 11
10. Antalyaspor 8 11
11. Göztepe 8 9
12. Beşiktaş 8 9
13. Ankaragücü 8 9
14. Denizlispor 8 8
15. Kasımpaşa 8 8
16. Çaykur Rizespor 8 8
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Kayserispor 8 4
Takımlar O P
1. Hatayspor 8 17
2. Akhisar Bld.Spor 8 16
3. Fatih Karagümrük 8 15
4. Altay 8 15
5. Ümraniye 8 14
6. Keçiörengücü 8 14
7. Balıkesirspor 8 13
8. Bursaspor 8 12
9. İstanbulspor 8 11
10. Erzurum BB 8 11
11. Adana Demirspor 8 10
12. Menemen Belediyespor 8 8
13. Adanaspor 8 7
14. Osmanlıspor 8 7
15. Altınordu 8 5
16. Boluspor 8 5
17. Giresunspor 8 5
18. Eskişehirspor 8 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 9 25
2. Man City 9 19
3. Leicester City 9 17
4. Chelsea 9 17
5. Arsenal 9 15
6. Crystal Palace 9 14
7. Tottenham 9 12
8. Burnley 9 12
9. Sheffield United 9 12
10. Bournemouth 9 12
11. West Ham 9 12
12. Aston Villa 9 11
13. Wolverhampton 9 11
14. M. United 9 10
15. Everton 9 10
16. Brighton 9 9
17. Southampton 9 8
18. Newcastle 9 8
19. Norwich City 9 7
20. Watford 9 4
Takımlar O P
1. Barcelona 9 19
2. Real Madrid 9 18
3. Granada 9 17
4. Real Sociedad 9 16
5. Atletico Madrid 9 16
6. Sevilla 9 16
7. Villarreal 9 14
8. Athletic Bilbao 9 13
9. Getafe 9 13
10. Valencia 9 13
11. Levante 9 11
12. Real Valladolid 9 11
13. Osasuna 9 11
14. Deportivo Alaves 9 11
15. Mallorca 9 10
16. Eibar 9 9
17. Celta de Vigo 9 9
18. Real Betis 9 9
19. Espanyol 9 5
20. Leganés 9 2