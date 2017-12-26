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Kayserispor'da 2'nci yarı hedefleri yarınki toplantıda belirlenecek

Oktay ENSARİ/KAYSERİ () Kayserispor'da ikinci yarı hedefi, transfer çalışmaları ve gidecek oyuncuların durumları, yarın oynanacak Kayserispor - Antalyaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası maçı sonrası kulüp başkanı Erol Bedir'le,...

Kayserispor'da 2'nci yarı hedefleri yarınki toplantıda belirlenecek

Oktay ENSARİ/KAYSERİ ()

Kayserispor'da ikinci yarı hedefi, transfer çalışmaları ve gidecek oyuncuların durumları, yarın oynanacak Kayserispor - Antalyaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası maçı sonrası kulüp başkanı Erol Bedir'le, teknik direktör Marius Sumudica arasında yapılacak görüşmeden sonra belirlenecek.
Kayserispor Başkanı Erol Bedir, yarın tüm oyuncular gibi teknik kadroya da 4 Ocak'taki Antalya kampına kadar izin verileceğini söyledi. Bedir, ''Rumen teknik direktörümüzün vereceği rapora göre gidecek veya alınması istenen oyuncular gündeme gelecek. Gerek Süper Lig, gerekse Türkiye Kupası'ndaki hedeflerimizi ortaya koyacağız. Şu anda Antalyaspor kupa maçına odaklanmış bulunuyoruz. Yarın oynayacağımız kupa maçı bizim için çok önemli. Teknik kadromuzla yapacağımız görüşme sonrası bunları perşembe günü düzenleyeceğimiz basın toplantısıyla spor kamuoyuna açıklayacağız'' dedi.
Erol Bedir, Sumudica'nın Evkur Yeni Malatyaspor maçı sonrası bazı oyuncularla ilgili rahatsızlığı ve 2-3 oyuncu transferi konusunda da  yüz yüze görüşmediklerini, bu konuları da yarınki karşılaşma sonrası ele alacaklarını vurguladı.
Öte yandan, yarın oynanacak Antalyaspor kupa maçında Boldrin'in oynayıp, oynamayacağı maç saatinde belli olacak. Varela, Güray ve Asamoah'ın sakatlıklarının devam ettiği ifade edildi.

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