Kayserispor, cumartesi günü özel maçta Beşiktaş’ın konuğu olacak

KAYSERİSPOR futbol takımı, cumartesi günü İstanbul’da Beaşiktaş ile özel maç oynayacak. Sarı kırmızılı oyunculara maç sonrası birer günlük izin verilecek.Kayserispor Başkanı Erol Bedir, sarı kırmızılı oyuncuların yarın Kayseri’de toplanacağını,Cuma günü 23.45 uçağıyla İstanbul’a giderek, cumartesi günü saat 19.00’da Beşiktaş ile milli maç arasından yararlanarak, özel maç oynayacaklarını söyledi. Bedir, "Milli maç arasını boş geçirmemek için Beşiktaş Kulübünün özel maç isteğini kabul ettik. Bu maçta kadromuzda yer alan ve ligde çok fazla yararlanamadığımız bir çok oyuncumuz forma şansı bulacak. Maç sonrası futbolcularımıza bir günlük izin vereceğiz ve takım pazartesi akşam antrenmanda Kayseri'de olacak" dedi. Sakatlığı geçtiği için Gana milli takımına giden Asamoah Gyan, Beşiktaş kadrosunda yer almayacak.WELLİNTON’UN BONSERVİSİ 2.5 MİLYON EUROKayserispor Başkanı Bedir, Wellinton’un haksız fesih yaptığının gün ışığına çıktığını bu oyuncunun Türkiye ve başka bir ülkede futbol yaşamını devam ettirmek istemesi halinde 2.5 milyon euro getirerek sarı kırmızılı takımla anlaşması gerektiğini söyledi. Bedir, "Kendisine sezon başında kampa geç katılmasından dolayı 200 bin euro para cezası vermiştik. Daha sonra ödemeleri banka aracılığıyla yapıldı. Bankalar arasında bizimle ilgili olmayan 2 saatlik işlem gecikmesini fırsat bilen Wellinton, kendisine akıl verenlerin sözüne kanıp, TFF’ye tek taraflı fesihte bulundu. Gerek FIFA gerekse TFF nezdinde haksız fesih kararına karşılık gereken hukuki işlemler ve itirazlarımızı yaptık. Şimdi Welliton’a talip olan kulüpler bu durumu anladığı için bizimle temasa geçiyor. Wellinton, 2.5 milyon euroyu getirmeden, davamızdan vazgeçmeyiz. Üstelik, mahkeme sonrası faiz ve diğer alacaklarımızı da buna ekleriz. Welliton’u almak isteyen kulüp bunlara hazır olmalı" diyerek sözlerini tamamladı.

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