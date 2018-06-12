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Kayserispor, Bilal Başaçıkoğlu ile 3 yıllığına anlaştı

İlyas KAPLAN / KAYSERİ,() - KAYSERİSPOR, Feyenoord’dan transfer ettiği gurbetçi futbolcu Bilal Başaçıkoğlu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Kayserispor, son olarak gurbetçi futbolcu...

Kayserispor, Bilal Başaçıkoğlu ile 3 yıllığına anlaştı

İlyas KAPLAN / KAYSERİ,() - KAYSERİSPOR, Feyenoord’dan transfer ettiği gurbetçi futbolcu Bilal Başaçıkoğlu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Kayserispor, son olarak gurbetçi futbolcu Bilal Başaçıkoğlu'nu transfer etti. Prensipte anlaştıktan sonra Kayseri’ye gelen futbolcu ile her konuda anlaşıldı. 23 yaşındaki futbolcu kendisini 3 yıllığına Kayserispor’lu yapan imzayı attı. Hollanda doğumlu olan Türk asıllı futbolcu sağ kanat mevkiinde oynuyor. Futbola Heerenveen altyapısında başlayan Bilal Başacıkoğu, 2012 yılında A Takıma yükselirken geçen sezon Feyenoord formasıyla 18 resmi maçta 3 gol, 3 asistlik performans gösterdi. Hollanda U18 ve U19 takımında forma giydikten sonra Türkiye’yi seçen genç futbolcu Türkiye U19 takımı ile 3, U21 takımı ile 13 maça çıkıp 1 gol atmıştı.  

(FOTOĞRAFLI)

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