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Kayserispor, Beşiktaş ile oynanan hazırlık maçında oyundan memnun

KAYSERİSPOR Başkanı Erol Bedir, İstanbul’da Beşiktaş ile oynadıkları 1-1 biten özel maçtan gerek sonuç gerekse oyun olarak mutlu ayrıldıklarını, sarı kırmızılı oyunculara 1’er gün izin verdiklerini söyledi Milli maçlar nedeniyle...

Kayserispor, Beşiktaş ile oynanan hazırlık maçında oyundan memnun
KAYSERİSPOR Başkanı Erol Bedir, İstanbul’da Beşiktaş ile oynadıkları 1-1 biten özel maçtan gerek sonuç gerekse oyun olarak mutlu ayrıldıklarını, sarı kırmızılı oyunculara 1’er gün izin verdiklerini söyledi
Milli maçlar nedeniyle verilen aradan yararlanarak İstanbul’da Beşiktaş ile oynadıkları özel maçta sarı kırmızılı takımın defansta yeni transfer Kucher’in de oynadığını belirten kulüp Başkanı Erol Bedir, "Beşiktaş’ta milli takıma davet edilen isimler dışında eksik yoktu. Bize gelince, Asamoah Gyan ve Mendes gibi milli takımlara giden 2 futbolcumuz dışında ideale yakın bir onbirle sahaya çıktık. Gerek verdiğimiz mücadele, gerek oyun performansı gerekse sonuç olarak güçlü rakibimiz  özel karşılaşmada olsa, başarılı olduğumuzu düşünüyoruz" dedi.
Kayserisporlu futbolcular bayram sonrası Sivasspor, deplasman maçı hazırlıklarına başlayacak. Sarı kırmızılı takımda Beşiktaş maçında  yeni transfer  Kucher defansta göz doldururken, Varela, Boldrin ve Badji dikkati çeken oyuncular olarak oldu.

 

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