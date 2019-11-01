Kayserispor Başkanı Elcuman Takım olarak tüm konsantremiz Fenerbahçe maçında
İlyas KAPLAN/KAYSERİ, () - İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Hamdi Elcuman, Bayrampaşa maçı sonrası yaptığı açıklamada "Maçın skorundan memnunum. Takım olarak tüm konsantremiz Fenerbahçe maçında" dedi. İstikbal Mobilya Kayserispor...
İlyas KAPLAN/KAYSERİ, () -
İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Hamdi Elcuman, Bayrampaşa maçı sonrası yaptığı açıklamada "Maçın skorundan memnunum. Takım olarak tüm konsantremiz Fenerbahçe maçında" dedi.
İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Hamdi Elcuman, Ziraat Türkiye Kupası 4'ncü tur maçında Bayrampaşa karşısında 2-0 galip geldikleri karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulundu. Elcuman, " Yeni gelen gençleri hocamızın görme imkanı oldu. Tüm konsantremiz Fenerbahçe maçına. Hocamız geldi ve takıma adapte oldu. Fenerbahçe maçının saatini bekliyoruz. Ben takımın oyununa memnunum. İkinnci yarı oyuna giren gençlerimiz Kayserispor'a yakışan bir oyun oynadı. Maddi sıkıntı yaşamayan takım yok. Bunlardan birisi de biziz. Yarın bir miktar daha ödeme yapacağız. Sportif ve mali başarı sağlama gayretindeyiz. Bir anda her şey düzgün olmuyor. Mali sorunları halledeceğiz. Pazar günü taraftarımız stadı yıkacak. Güzel bir oyunla 3 puana ulaşacağız" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|9
|18
|2. Fenerbahçe
|9
|17
|3. Malatyaspor
|9
|16
|4. Trabzonspor
|9
|16
|5. Sivasspor
|9
|15
|6. Başakşehir
|9
|15
|7. Galatasaray
|9
|13
|8. Beşiktaş
|9
|12
|9. Konyaspor
|9
|12
|10. Gaziantep FK
|9
|12
|11. Kasımpaşa
|9
|11
|12. Denizlispor
|9
|11
|13. Çaykur Rizespor
|9
|11
|14. Antalyaspor
|9
|11
|15. Göztepe
|9
|9
|16. Ankaragücü
|9
|9
|17. Gençlerbirliği
|9
|6
|18. Kayserispor
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|9
|17
|2. Hatayspor
|9
|17
|3. Fatih Karagümrük
|9
|16
|4. Balıkesirspor
|9
|16
|5. Akhisar Bld.Spor
|9
|16
|6. Altay
|9
|15
|7. Bursaspor
|9
|15
|8. Erzurum BB
|9
|14
|9. Keçiörengücü
|9
|14
|10. Adana Demirspor
|9
|11
|11. İstanbulspor
|9
|11
|12. Menemen Belediyespor
|9
|11
|13. Osmanlıspor
|9
|10
|14. Boluspor
|9
|8
|15. Giresunspor
|9
|8
|16. Adanaspor
|9
|7
|17. Altınordu
|9
|5
|18. Eskişehirspor
|9
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|10
|28
|2. Man City
|10
|22
|3. Leicester City
|10
|20
|4. Chelsea
|10
|20
|5. Arsenal
|10
|16
|6. Crystal Palace
|10
|15
|7. M. United
|10
|13
|8. Sheffield United
|10
|13
|9. Bournemouth
|10
|13
|10. West Ham
|10
|13
|11. Tottenham
|10
|12
|12. Wolverhampton
|10
|12
|13. Burnley
|10
|12
|14. Brighton
|10
|12
|15. Aston Villa
|10
|11
|16. Everton
|10
|10
|17. Newcastle
|10
|9
|18. Southampton
|10
|8
|19. Norwich City
|10
|7
|20. Watford
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|10
|22
|2. Real Madrid
|10
|21
|3. Granada
|11
|20
|4. Atletico Madrid
|11
|20
|5. Sevilla
|11
|20
|6. Real Sociedad
|11
|19
|7. Villarreal
|11
|17
|8. Athletic Bilbao
|11
|16
|9. Getafe
|11
|16
|10. Osasuna
|11
|15
|11. Levante
|11
|14
|12. Valencia
|11
|14
|13. Real Valladolid
|11
|14
|14. Eibar
|11
|12
|15. Deportivo Alaves
|11
|12
|16. Real Betis
|11
|12
|17. Mallorca
|11
|11
|18. Celta de Vigo
|11
|9
|19. Espanyol
|11
|8
|20. Leganés
|11
|5