Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Bu formayı onurla taşıyacak futbolcuları transfer edeceğiz

İSTİKBAL Mobilya Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, yeni yıl nedeniyle yayımladığı mesajında transfer çalışmalarına değinerek, "Kaliteleri ile takımımızı başarıya taşıyabilecek ve bu formayı onurla taşıyacak futbolcuları transfer edeceğiz" dedi.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Berna Gözbaşı, 2020'nin Türkiye'ye ve tüm insanlığa sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini dileyerek, yeni yılın Kayserispor taraftarlarının beklenti ve özlemlerini gidermek için de yeni bir başlangıç olması temennisinde bulundu. 2019'un Kayserispor adına zor bir yıl olduğunu ifade eden Gözbaşı, "Görevi devraldığımız 7 Aralık 2019 tarihinden bugüne kadar, yönetim kurulunda bulunan arkadaşlarımız ile birlikte takımımızı en iyi noktaya taşımak için var gücümüzle çalıştık" dedi.

"TRANSFER GÖRÜŞMELERİMİZE BAŞLADIK"

Gözbaşı, tecrübeli teknik direktör Robert Prosinecki’yi göreve getirdiklerini hatırlatarak, "Bununla birlikte hem sayısal hem de yeterlilik anlamında eksik olan kadromuzu güçlendirmek için transfer görüşmelerimize de başladık. Ancak Kayserisporumuza gönül veren taraftarlarımız şunu iyi bilsin ki; transfer yapmak için transfer yapmayacağız. Bu formanın ne kadar kutsal olduğunun her zaman bilinci içerisindeyiz. Kaliteleri ile takımımızı başarıya taşıyabilecek ve bu formayı onurla taşıyacak futbolcuları transfer edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"BOŞA HARCAYACAĞIMIZ 1 LİRAMIZ BİLE YOK"

Yeni yıl mesajında kulübün mali durumuna da değinen Başkan Berna Gözbaşı, "Şu an itibarıyla boşa harcayacağımız 1 liramız bile yok. Halihazırda da maddi konularda ciddi sıkıntılar yaşadığımızı belirtmek, taraftarlarımızdan bu durumu göz önünde bulundurarak takıma her zamankinden daha fazla sahip çıkmalarını önemle rica ediyorum. Kayserisporumuz bir kurtuluş mücadelesi vermektedir. Yeniden daha güçlü bir şekilde ayağa kalkmaya çalışmaktadır. Bu süreçte maddi ve manevi yanımızda olan veya olacak kişilere, kurumlara, firmalara da, camiamız adına şimdiden teşekkür ediyorum. Yeni yılda temel hedefimiz olan şeffaflıktan ödün vermeden yeni gelir kalemleri, yeni sponsorluklar oluşturarak kulübümüz için var gücümüzle çalışacağız" açıklamasında bulundu.