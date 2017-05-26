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Kayserispor Başkanı Bedir:"Gelecek sene sıkıntı yaşamak istemiyoruz"

KAYSERİSPOR Başkanı Erol Bedir, bu sezon çok sıkıntı çektiklerini, ancak ligde kalmayı başardıklarını belirtti, "Gelecek sene, bu sıkıntıları yaşamak istemiyoruz" dedi. Bu sezonda çektikleri sıkıntıları Atiker Konyaspor galibiyetiyle...

Kayserispor Başkanı Bedir:"Gelecek sene sıkıntı yaşamak istemiyoruz"
KAYSERİSPOR Başkanı Erol Bedir, bu sezon çok sıkıntı çektiklerini, ancak ligde kalmayı başardıklarını belirtti, "Gelecek sene, bu sıkıntıları yaşamak istemiyoruz" dedi.
Bu sezonda çektikleri sıkıntıları Atiker Konyaspor galibiyetiyle üzerlerinden attıkları için son 3 haftaya rahat girdikleri hatırlatan Başkan Erol Bedir, artık bir korkularının kalmadığını vurguladı. Başkan Erol Bedir, şöyle devam etti:
"Yine de mücadelemize devam ediyoruz. Herhalde sezonun ilk yarısında biri çıkıp (Kayserispor ligde kalmayı garantileyecek) deseydi, (bu iyi değil, soğukta kalmış herhalde) diyebilirlerdi. Yönetim, medya ve taraftar olarak bir araya geldik ve takımı buralara kadar getirdik. Adınızda Kayseri varsa her ne olursa olsun, elinizden geleni yapmak zorundasınız. Biz de onu yapmaya çalışacağız. Bu hafta deplasmanda oynayacağımız Kardemir Karabükspor ve son hafta evimizde oynayacağımız Medipol Başakşehir maçını kazanmak için sahaya çıkacağız. Ligi bu şekilde tamamlayacağız.''
Başkan Bedir, gelecek sezonun planlamalarına da başlayacaklarını ifade ederken de şunları söyledi:
"Şimdiden gelecek sene bu sıkıntıları yaşamak istemediğimizden neler yapabiliriz diye uğraş içindeyiz. Bir toplantı yaptık. Arkadaşlarımız alt yapı, stadyum, yeni tesisler ve diğer ufak tefek işlerle ilgili çalışmalarını sürdürüyorlar. Yeni sezonla birlikte çok daha iyi bir Kayserispor’u taraftarımıza izletmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah bunu başarırız.”

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