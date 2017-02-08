Kayserispor Başkanı Bedir: "Galatasaray'a odaklandık"

KAYSERİSPOR Kulübü Başkanı Erol Bedir, takımının pazar günü deplasmanda oynayacağı Galatasaray müsabakasına odaklandığını söyledi.Yanında yönetim kurulu üyeleri bulunan Başkan Erol Bedir, bugün Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti. Ziyarette açıklamalarda bulunan Başkan Bedir, takımının kimsenin malı olmadığını belirtirken şunları söyledi:"Buraları yönetirken kendi işyerimizdeki gibi aynı titizlikle, hassasiyetle davranmak zorundayız. Kendi iş yerimiz kadar önem vermeliyiz, yoksa görev kabul etmemeliyiz. Karı, zararı halkımızla paylaşmak zorundayız. Bizler de yaptığımızı şeffaf bir şekilde kamuoyuna aktaracağız."Birlikteliği sağlamak için yeni yönetim olarak bir dizi ziyaretler gerçekleştirdiklerini de vurgulayan Başkan Bedir, bir taraftarın kendilerini evine davet ettiğini anlatırken şöyle konuştu:"Bir taraftarımız bize, (Başkanım bizim eve ne zaman geleceksiniz?) demiş. Hemen ilgili arkadaşlara dedim, adresi alın çayı koysun gideceğiz. Çünkü bu sevda işi gönül işi. İnşallah uygun vakitte gideceğiz. En azından bir duasını alacağız. Bu taraftarımızın kim olduğunu da bilmiyorum.""BOŞ LOCALARI SATIŞA ÇIKARDIK"Yeni yönetim olarak, 'her şeyi biz bileriz' demeyeceklerini, yapıcı eleştirileri de her zaman değerlendireceklerini dile getiren Başkan Erol Bedir, şöyle devam etti:"Yönetim toplantılarımızda gündemdeki konuları tartışıyoruz. Taraftarımızı son zamanlarda epeyce sahaya çektiğimizi düşünüyoruz. Kombinelerin artması, Fenerbahçe maçında gördüğümüz, aktif, ateşli taraftarımız bizi heyecanlandırdı. Onla ilgili bir formül oluşturduk, bir takım varyasyonlar yaptık. Bana göre ekonomik olarak fayda getirmese de halkla bütünleşmek adına önemli bir şeyler yaptık. Bu kapsamda maç günleri habire loca talebi olur. Şehrin belli kesimi telefon açar, misafirim var loca ayarlayın der. Orada locaların hepsi boş duruyor, bu nedenle locaları da satışa çıkardık. Yani küçük fiyatlarla bir maçlık ise bir maçlık, tümünü istiyorsanız tüm maçlar olmak üzere oda numarası ile birlikte fiyatlarını da yazdık. Arkadaşlarımız o anda maç heyecanı ile takıma motive, maça motive olacak loca ya da bilet ayarlama derdinde olmayacak. Locaların listesi internet sitemizde var."ŞEHİTLERİN VE GAZİ YAKINLARINA ÖZEL LOCAKayseri’de şehit ve gazi yakınlarını da localarda ağırlamak istediklerini açıklayan Başkan Bedir, bu konuda şunları söyledi:"Kayseri’de 1000’e yakın gazi ve şehit yakını olduğunu biliyoruz. Onlarla ilgili bir karar aldık. 250 kişilik büyük localarımız var. Passoligleri olması kaydıyla, bizlere müracaat ederlerse, biz onlara ücretsiz bilet yükleyeceğiz. Oralarda onları ağırlayacağız. Bu kararı da yönetim olarak aldık."Diğer yandan ziyarette Başkan Bedir, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ’a takımının atkısını hediye etti. Cemiyet Başkanı Kösedağ da yeni yönetime başarılar diledi, "İnşallah Kayserispor yeni yönetimle sıkıntılı süreci atlatacak ve daha iyi yerlere gelecek. Bizler de bu konuda elimizden gelen desteği vermeye hazırız" dedi.

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