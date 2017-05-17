Kayserispor Başkanı Bedir: "Eski borçlar imkanlar nispetinde ödenecek"

ESKİ yönetim döneminden kalan bir borç için kulübe haciz geldiğini belirten Kayserispor Başkanı Erol Bedir, ''Dönemimizde futbolcu, teknik adam ve piyasaya 1 kuruş borcumuz yok. Eski borçlar ise imkanlar nispetinde ödenecek" dedi.

Önceki yönetim döneminde kulüple güvenlik şirketi arasında 300 bin liralık ödenmemiş bir borç yüzünden kulüp için icra işlemi yapıldığını ifade eden Başkan Erol Bedir, bu konuda şunları söyledi:

''Geçmiş yönetimlerin ödemediği ve icra işlemlererine yol açan borçları da olanaklarımız ölçüsünde ödeyeceğiz. Bu konuda çıkan haberlerle kamuoyu yanıltılmaya çalışılmıştır. Bunun aslı şöyle.

Özel güvenlik şirketi, biz yönetime gelmeden önceki döneme ait tarihlerde vermiş olduğu hizmetlerden doğan alacakları 300 bin TL ile ilgili zaman zaman kulübümüzle icralık olmuştu. Yaklaşık iki ay önce de geçmiş alacaklarla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu‘na icra göndermişti. Buna ilave olarak 2 adet kulübümüze ait binek araç ile ilgili firma tarafından 3'üncü kişi olarak haciz işlemi yapılmıştır. Yönetimde olduğu süre içerisinde oluşmuş olan futbolcu, teknik adam, piyasa ve diğer borçlar konusunda vermiş olduğu taahhütleri yerine getiren yönetimimiz, adı geçen firmadan kendi döneminde aldığı hizmetlerin bedelini de tamamen ödemiştir. Görevin devamlılığının gereği, imkanlar nispetinde eski borçlarda ödenecektir."

