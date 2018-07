Kayserispor Başkanı Bedir'den 'İhanet' ve 'Baskı' açıklaması

Oktay ENSARİ / KAYSERİ () -

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, 130-140 milyon TL borçla devraldıkları Kayserispor'a kentte yalnızca 20-25 kişinin maddi destek verdiğini, bugünkü tablo ile bu borçların altından kalkmanın mümkün olmadığını belirterek, sitemde bulundu.

Bedir, ''Baskıya, şahsi ego ve menfaatleri nedeniyle Kayserispor'a ihanet edenlere rağmen takımımızı bu sezonda da en iyi şekilde hazırlamaya gayret etmekteyiz'' dedi

Sarı kırmızılı kulüp başkanı Erol Bedir, Süper Lig'de mücadele veren 18 takımın yaklaşık 10 milyar borcunun bulunmasının, mevcut veya yakın gelecekteki gelirlerinin 3 milyar civarında kalması ve çok ciddi borç birikiminin bulunmasının, önemli bir tehlikeye işaret ettiğini, bazı yasal düzenlemeler yapılıncaya kadar her kulübün kendi inisiyatifini kullandığını söyledi. Bedir, "Kayserispor'a gelince, 2017 yılbaşında devraldığımızda, ulusal ve yerel spor kamuoyunca 'borçsuz' olarak bilinen veya o şekilde lanse edilen kulübümüzün kendi imkan ve performansı ile kısa-orta vadede altından kalkınması imkansız bir borç yükü olduğu tespit edilmiştir. Şeffaf yönetimimizle birlikte değerli hemşerilerimiz ve büyük taraftarımızın da bildiği üzere, ana borca ilave eklentilerle birlikte (kur farkı, faiz, ceza, mahkeme masrafı, tazminat vs) 130-140 milyon TL bir borç teslim alınmıştır. Şehrin dinamiklerini ve ekstra sponsorlar devreye girmeden, mali, hukuki ve idari anlamda konulara hakim olan bir yönetim oluşturmadan ve takım olarak en az 3-4 yıl Süper Lig'de başarılı sezonlar geçirmeden bu yükün altından kalkmakta mümkün değildi. 2017-18 sezonunun tamamı ve bu sezon başlangıcı itibariyle yükün tamamı maalesef yönetimin omuzlarında kalmış, Kayseri'nin en büyük ve önemli markası Kayserispor'un destek ve duacıları yüz binlerce olmasına rağmen maddi sıkıntıyı paylaşanların sayısı 15-20'yi geçememiştir. Yönetim olarak, mevcut gelirlerimizle ancak 1 sezonu finanse edebilecekken, 2-3 yıllık gelirimiz kadar olan ve geçmişten gelen borcu ve faizini ise şehrin desteği olmadan kapatmamızın mümkün olamayacağı açıktır'' şeklinde konuştu

''KAYSERİSPOR'A İHANET EDENLERE RAĞMEN GAYRET İÇİNDEYİZ''

Son 2 yıldır ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntıları anımsatan Bedir, ''Gönülleri arzu etse de Kayserispor'a maddi destek sağlama konusunda ciddi bir ilerleme sağlanamamıştır. Hem geçtiğimiz sezon boyunca, hem de bu sezon başlangıç günlerinde durumun yönetimimizce tespitiyle birlikte 2 kez genel kurul kararı alarak gerçekleri değerli hemşerilerimiz ve büyük taraftarımızla paylaşmış, 'koltuğa çakılı olmadığımızı' ve talipleri varsa yönetime gelmelerini ve yönetimi devredeceğimizi beyan ederek, kimse çıkmazsa da 'bırakıp kaçmayacağımızı' belirtmiştik. Hemşerilerimizin desteği ve büyük taraftarımızın ısrarlı talebine göre devam ettik ve tüm gücümüzle maddi, sportif, idari anlamda mücadele ederek her türlü engelleme çalışmalarına, sponsor olanlara, olmak isteyenlere, hatta maça gelenlere, baskıya, şahsi ego ve menfaatleri nedeniyle Kayserispor'a ihanet edenlere rağmen takımımızı bu sezonda da en iyi şekilde hazırlamaya gayret etmekteyiz'' açıklamasında bulundu.

"DESTEK BEKLİYORUZ''

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, sitem dolu açıklamasını Kayserililerden maddi destek isteyerek, sözlerini şu şekilde tamamladı:

''Süper Lig'de ki 18 takıma bir göz gezdirildiğinde, oturmuş bir takıma olan ekibimize nokta denebilecek 4 transfer yapıp, ilk toplanma gününden itibaren oyuncularımızın tamamını hazır hale getiren 1-2 takımdan bir tanesinin Kayserispor olduğu görülecektir. 18 Temmuz'da başlayan Hollanda kampı da, tam kadro olarak başlayıp teknik direktörümüz Ertuğrul Sağlak'ın takıma son dokunuşlarına imkan sağlayacaktır. Kamp esnasında veya sonunda takviyeye ihtiyaç duyulursa, imkanlarımız ölçüsünde yeni transferler de düşünülecektir. Özetle, iddialı, güçlü, takviyeli ve geçtiğimiz sezondan daha başarılı olacak bir Kayserispor olarak sezona girmeyi planlıyoruz. Şehrin dinamikleri ve değerli hemşerilerimizden 'konumları' doğrultusunda destek ve dualarını arzu ediyoruz.''

FOTOĞRAFLI