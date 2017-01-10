Kayserispor başkan adayı Bedir: "Şeffaf yönetimle sorunlar çözülür"

KAYSERİSPOR başkan adayı Erol Bedir, transfer yasağına yol açan 12 milyon TL borçu bulunduğunu, geçmişten gelen 50 sorunlu dosya yüzünden kulübün toplam borcunun 47 milyon TL olduğunu belirtti, "Şeffaf yönetimle problemler çözülür" dedi.

Kayserispor’un halen karşı karşıya olduğu sorunları olduğunu vurgulayan Erol Bedir, şu açıklamayı yaptı:

"Uzun bir süredir idari ve maddi sorunlar yaşayan kulübümüz bunun sonucu olarak 2016-2017 futbol sezonunu ilk yarısını hiç de razı olamayacağımız 16'ncı sırada tamamlamıştır. Şehrimizin yöneticileri ve bu konuda taşın altına elini sokmayı kabul eden diğer Kayseri sevdalıları, Kayserispor'un büyüklüğüne yakışan bir teknik kadro ile anlaşılmıştır. Kadromuzda bulunan futbolcu grubuyla görüşülmüş, yapılan ödeme ve motivasyonlarla birlikte kampın huzurlu ve aktif bir şekilde devam etmesi sağlandı."

Erol Bedir, takımı bulunduğu durumdan bir an önce yukarılara taşıyacak 4-5 futbolcuyla takviye etmek için çalışmalar yapıldığını, transferleri son aşamaya gelen bu oyuncuların bonservis ve futbolcu ödemeleri konusundaki sıkıntıların aşıldığını belirtirken de şöyle dedi:

"KAYSERİSPOR’UN 50 FUTBOLCUYLA SORUNU VAR"

"Bu aşamada yeni transferlere lisans çıkartabilmek için Futbol Federasyonu'nda geçmiş 3-4 yıldan bu yana devam eden bazı dava dosyaları önümüze engel olarak çıkmaktadır. Şöyle ki Futbol Federasyonu'ndaki 31 dosyada 23 milyon TL, FİFA ve CAS'ta 10 dosyada 13 milyon, ilave 9 dosyada ise 11 milyon TL olmak üzere 50 dosya ve 46 milyon borç bulunmaktadır. Bunlardan transfer yapmamızı engelleyen 13 kesinleşmiş dosyanın karşılığı 12 milyon TL’dir. Toplam 50 dosyada 47 milyon TL kesinleşmiş veya takipte dava bulunmaktadır. Bu davalardan transfer yapmaya engel 13 dosya kesinleşmiş ve bunların toplam karşılığı 10-12 milyon liradır. Özetle dava dosyalarından 10-12 milyon bölümünün 31 ocak 2017 tarihine kadar ödenmesi durumunda yeni oyuncularımıza lisans çıkarma konusunda da bir engel kalmayacaktır. Geçmiş yıllardan gelen ve anlaşma yoluna gidilmeden direkt alacak olarak kazanılan bu bedellerin ödenmesi konusunda her türlü girişim devam etmektedir. 2017 yılbaşı itibariyle, Kayserispor konusunda tüm kademelerimizde kenetlenen yetkililerimiz en kısa zamanda bu problemi çözmek için ellerinden gelen gayreti göstermektedirler. Mevcut futbolcularımızın da geçmişten kalan veya sezon sonuna kadar ödenmesi gereken 30 milyon TL civarı bir ödemenin bulunması ve kulübümüzün 2017 sezon sonuna kadar tüm alacaklarının temlikli oluşu da düşünülüp futbolcu dışı borçlarında tahmini olarak buna eklenmesi herhalde tabloyu daha net olarak ortaya koyacaktır."

Erol Bedir, açıklamasının sonunda da şu görüşleri paylaştı

"Buna rağmen Kayserispor, bütün bu problemleri çözecek güce sahiptir. Başta onursal başkanlarımız Bakanımız Mehmet Özhaseki ve Büyükşehir belediye başkanımız Mustafa Çelik, en üst düzeyde çalışmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda 40-50 milyon TL, önümüzdeki sezondan itibaren 70-80 milyon TL olacak olan sadece naklen yayın ve federasyon gelirleri dikkate alındığında iyi bir planlama ile normalde bu sıkıntıların olmaması gerekmektedir. Şeffaf bir yönetimle bunun karşılığı olan problemlerin çözüleceğine inanıyoruz."