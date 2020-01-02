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Kayserispor Basın Sözcüsü Tokgöz: Transferleri kampa yetiştirmeye çalışacağız

İstikbal Mobilya Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, "Devre arası transfer döneminde 7-8 transfer yapmayı düşünüyoruz" dedi. İstikbal Mobilya Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, devre arası kampı öncesinde sarı-kırmızılı...

SPOR 02.01.2020, 18:46
Kayserispor Basın Sözcüsü Tokgöz: Transferleri kampa yetiştirmeye çalışacağız
İstikbal Mobilya Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, "Devre arası transfer döneminde 7-8 transfer yapmayı düşünüyoruz" dedi.
İstikbal Mobilya Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, devre arası kampı öncesinde sarı-kırmızılı kulübün tesislerinde basın toplantısı düzenledi. Kulübün mali yapısı hakkında bilgiler veren Tokgöz, “Berna Gözbaşı göreve geldikten sonra kasamıza 20 milyon 815 bin TL para girdi. Berna başkanın görev süresince de kasaya giren para kadar giderimiz var. Toplam borcumuzdan da 7 milyon 780 bin lira düşüş oldu" diye konuştu.

FRANSIZ STOPER POULAIN İLE YOLLAR AYRILDI
Transfer çalışmalarına başladıklarını ifade eden Tokgöz, futbolcular ile anlaşma konusunda tek yetkili kişinin Başkan Berna Gözbaşı olduğunu söyledi. Tokgöz, "Kamp döneminde de inşallah her gün bir transfere imza atmayı planlıyoruz. Bütün transferleri kampa yetiştirmeye çalışacağız. Sezon başında transfer ettiğimiz Fransız stoper Benoit Poulain de takımdan ayrılmak istediğini söyledi. Onunla da karşılıklı anlaştık, yolları ayırdık. Yardım kampanyası ile resmi internet sitemizden yayın yapmıştık. Orada ödemeler yapılmaya devam ediyor. Ödemeyenler, ödemek istemeyenler var onları da yayınlıyoruz" şeklinde konuştu.

''RUHUNU TAKIMA VERMEYECEK KİM VARSA ONU TAKIMDA İSTEMİYORUZ'
Teknik direktörlük arayışını Robert Prosinecki ile çözdüklerini kaydeden Tokgöz, "Prosinecki ile sezon sonuna kadar anlaştık. 1 sene de opsiyonumuz var. Hocamız 5 Ocak Pazar günü kampa katılacak. Devre arasında da 7-8 transfer yapmayı düşünüyoruz. Ruhunu takıma vermeyen mücadele etmeyecek kim varsa da onu da takımda istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

“MENSAH İÇİN GELEN TEKLİFLER YETERSİZ”
Takımın yıldız isimlerinden Bernard Mensah’a teklifler geldiğini ancak gelen tekliflerin istedikleri rakamların altında olduğuna dikkat çeken Tokgöz şu ifadeleri kullandı: “Rakam konusunda anlaşamadık. İstediğimiz rakamların altında teklifler geldi. Bana göre Mensah büyük ihtimalle kulüpte kalacak. Futbolcumuz Artem Kravets'in geçmişten gelen 550 bin Euro alacağı var. 550 bin Euro da sezonun 2'inci yarısında alacağı miktar. 550 Bin Euro'yu şu an nakit olarak istiyor. Yarın son gün, bu rakam verilmezse Artem Kravets'in sözleşmesini fesih hakkı doğuyor. Parası ödenmediği taktirde hem futbolcumuz gidecek hem de 1-2 yıl sonra bu borç yükü gelecek. Kravets ile pazarlık etmeye çalıştık ama kendisi buna yanaşmıyor. Sözleşmesini madde madde yerine getirmek istiyor. Maalesef geçmişte de Kravets'e ödemeler konusunda yardımcı olunmamış. Kendisi bu konuda kararlı."
Tokgöz ayrıca, eski başkanlardan Recep Mamur'un 6 Milyon 208 Bin TL, Erol Bedir'in ise, 4 milyon 200 bin TL'den feragat ettiğini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Mustafa Tokgöz'ün açıklamaları

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