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Kayserispor, Barcelona ile futbol okulu için protokol imzalayacak

SÜPER ligde tutunmaya başaran Kayserispor Kulübü, üst ve alt yapı konusunda birlikte hareket edebilmek, karşılıklı oyuncu alışverişi yapmak, Türkiye’de  ilk futbol okulunu Kayseri’de açmak için protokol imzalayacak. Bu amaçla, sarı...

Kayserispor, Barcelona ile futbol okulu için protokol imzalayacak
SÜPER ligde tutunmaya başaran Kayserispor Kulübü, üst ve alt yapı konusunda birlikte hareket edebilmek, karşılıklı oyuncu alışverişi yapmak, Türkiye’de  ilk futbol okulunu Kayseri’de açmak için protokol imzalayacak. Bu amaçla, sarı kırmızılı kulübün 2 yöneticisi 29 Mayıs’ta İspanya’da olacak.
Kayserispor başkanı Dr. Erol Bedir, sarı kırmızılı kulübün alt yapısından 3 ay önce Barcelona kulübünün alt yapısına umut veren yıldız oyuncu olarak giden Emre Demir’in başarılı olmasının ardından, İspanyol ekibin yöneticilerinin Kayserispor’la  alt yapı ve üst yapı konusunda işbirliği yapmak istediklerini söyledi. Ünlü kulüple kardeş olacaklarını da ifade eden  Erol Bedir, 3 aydır süregelen görüşmelerin sonuna geldiklerini belirterek, bu konudaki gelişmeleri ’ya anlattı:
FUTBOL OKULU AÇACAKLAR
"Barcelona yöneticileri, Kayserispor’un tesislerini, alt yapısını incelediler. Kendilerine gerekli bilgi ve belgeleri, fotoğraf ve videoları da gönderdik. Barcelona kulübü olarak, bazı ülkelerde futbolla ilgili özellikle alt yapı ağırlıklı ortak projeler geliştirdiklerini, Kayseri’de de böyle bir ortak uygulama yapabileceklerini, karşılıklı oyuncu transferi gerçekleştirebileceklerini söylediler.Türkiye’deki Barcelona  Futbol Okulunu da burada açacaklarını dile getirdiler. Hatta, kendi takımlarında yer veremedikleri tecrübe sahibi olmasını istedikleri genç  oyuncuları  da bize verebileceklerini, tecrübeli oyuncuların transferi konusunda yardımcı olabileceklerini söylediler. Kendilerine kapsamlı bir rapor gönderdik. Ardından, resmi davet yazısı gönderdiler. 29 Mayıs’ta yönetici arkadaşlarımızdan Yurtdışı ilişkiler sorumlumuz Tufan Koç ile Futbol Şube sorumlumuz Mehmet Çakmak Uyar Barselona’ya giderek,karşılıklı görüşmelerde bulunacaklar. Daha sonra İspanyol kulüp yöneticileri buraya gelecek ve protokol imzalayacağız’’.
KAYSERİSPOR BARCELONA İLE 3 KEZ GÖRÜŞTÜ
Son 3 aylık dönemde 3 kez İspanya’ya giderek, Barcelona‘lı yöneticilerle görüşmeler yapan ve oradaki tesisleri gezen sarı kırmızılı  kulübün Yurtdışı sorumlusu Tufan Koç, "Görüşmelirimiz bir süredir devam ediyordu. Ancak, bizim Süper ligde kümede kalma gibi öncelikli bir hedefimiz vardı. Bunu gerçekleştirdik. Elimizdeki eski ve yeni sosyal tesislerimiz  alttan ısıtmalı sahalarımız, spor salonlarımız la Avrupa kulüplerini aratmayacak  fiziki şartlarımız var. 29 Mayıs’daki nihai görüşmemizin ardından , kulüp başkanımız Erol Bedir’de İspanya’ya gidecek. Sonra onlar Türkiye’ye gelecek ve burada protokol imzalanacak. Şartlar ve ortak projeler konusunda  tüm işlerimiz tamam. Mutabakat içindeyiz. Sorun yok" diye konuştu.

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