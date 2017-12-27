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Kayserispor - Antalyaspor: 3-1

Oktay ENSARİ/KAYSERİ,() STAT: Kadir Has HAKEMLER :Hüseyin Göçek (x),Erdem Bayık (x),Candaş Elbil (xx) KAYSERİSPOR: Muammer(xxx)- Levent (xx) (Dk 46 Erdal Öztürk xx), Kucher (xx), Sapunaru (xx), Atila (xxx), Espinoza (x), Badji (xx), Meleg (x),...

Kayserispor - Antalyaspor: 3-1

Oktay ENSARİ/KAYSERİ,()

STAT: Kadir Has
HAKEMLER :Hüseyin Göçek (x),Erdem Bayık (x),Candaş Elbil (xx)
KAYSERİSPOR: Muammer(xxx)- Levent (xx) (Dk 46 Erdal Öztürk xx), Kucher (xx), Sapunaru (xx), Atila (xxx), Espinoza (x), Badji (xx), Meleg (x), (Dk 30 Şamil xxx), Deniz Türüç (xxx), Mendes (xxx), Stojilkoviç(x) (Dk 30 Umut Bulut xxx)
ANTALYASPOR: Boffin (xx) - Yusuf (xx), Diego (x),Chico (xxx), Musa Nizam (xx), Zeki(xx) (Dk 89 Mustafa), Harun(x), Yekta (xx), Nazım (xx), Maıcon (x), Deniz Kadah (xx)
GOLLER :Dk 52 Umut Bulut  Dk 55 Deniz Türüç, Dk 88 Mendes (Kayserispor), Dk 5 Deniz Kadah (Antalyaspor)
KIRMIZI KART : Dk 90 Maıcon ve  Diego (Antalyaspor)
SARI KART: Espinoza,Deniz Türüç, Sapunaru (Kayserispor) Musa Nizam, Yekta, Ferhat (Yedek kaleci), Maicon, Zeki (Antalyaspor)
KAYSERİSPOR, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında sahasında konuk ettiği Antalyaspor'u 1-0 geriye düşmesine rağmen, 3-1 yenmeyi başardı.
5'inci dakikada Nazım'ın derinlemesine pasıyla buluşan Deniz Kadah, yerden bir vuruşla topıu ağlara gönderdi: 1 - 0.
43'üncü dakikada Mendes, Umut Bulut'un pasında çaprazdan ceza alanında topu boş kale yerine auta gönderdi.
İlk yarı konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
52'nci dakikada Atila Turan'ın ortasında Umut Bulut'un kafa vuruşu ağlara gitti: 1-1.
55'inci dakikada bu kez Umut Bulut'un topla buluşan Deniz Türüç, kaleci Boffin'in yanından topu ağlara yollayarak takımını öne geçirdi: 2-1
79'uncu dakikada Deniz Türüç'ün ceza alanı dışından şutunu kaleci Boffin kornere çeldi.
88'inci dakikada  Deniz Türüç'ün pasıyla topla buluşan Mendes, ceza alanına girerken yerden vurdu ve maçın skorunu ilan etti: 3-1
90'ıncı dakikada Maicon ve Diego kırmızı kart görerek oyun dışı kaldılar. 
Maç ev sahibi ekibin galibiyetiyle sona erdi: 3-1

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