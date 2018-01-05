Kayserispor, Antalya kampına start verdi

Namık Kemal KILINÇ / SERİK,(Antalya),() - SÜPER Lig ekibi Kayserispor, ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'nın Serik ilçesinde başladı.

Süper Lig'in ilk yarısını 30 puanla 5'inci sırada tamamlayan Kayserispor, ikinci yarı hazırlıklarını Belek Turizm Merkezi'nde sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takım ilk idmanını bugün konakladıkları otelin sahasında teknik direktör Marius Sumudica nezaretinde yaptı. Düz koşuyla başlayan antrenman, yarı sahada topla ısınma harekeleri ve güce dayalı çalışmayla sona erdi.

İdman öncesi gazetecilere açıklama yapan teknik direktör Marius Sumudica, "Aldığımız başarılı sonuçlarla iyi bir ilk yarı geçirdik. Oyuncularımla konuştum. İlk yarıyı unutup, bizim için yeni bir dönem başlayacak. 30 puanımız var. Bu puanımız cepte. Benim sezon başında hedeflerim vardı. Taraftarımızı maça çekmek ve ligi ilk 8 arasında bitirmek" dedi.

"FAZLA TRANSFER YAPARSAK OYUNCULARIMA HAKSIZLIK OLUR"

Sezon başında Kayserispor ile sözleşme yaptıklarında kulüp başkanının hedefinin ligde kalmak olduğunu kaydeden Marius Sumudica, "Fakat aldığımız başarılı sonuçlar, hedefleri yükseltti. Şu an beşinciyiz. Başarılı sonuçlar geldikçe hedefler büyüyor. İyi ve karakterli oyuncularımız var, ama takımıma 2 veya 3 transfer yapacağız. Romanya'nın Steua Bucharerest takımından Amorim ile anlaştık. Birkaç gün içerisinde takımımıza katılacak. Fazla transfer yaparsam oyuncularıma haksızlık etmiş olurum" diye konuştu.

Marius Sumudica, Fatih Terim'in yeniden lige dönmesinin sorulması üzerine ise "Ben tüm hocalara saygılıyım. Hepimiz eşit durumdayız. Ama sahaya çıktığımız zaman her şey sıfırdan başlar" dedi.

Cenk Tosun'un transferine ilişkin soruya ise Sumudica, “Hayatımda gördüğüm en iyi forvet oyuncu. 2 ayağını ve kafasını kullanabilen iyi bir oyuncu. Kendisine yeni takımında başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- İdmandan detaylar

- Marius Sumudica'nın açıklakmamaları

(FOTOĞRAFLI)