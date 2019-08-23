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Kayserispor, Ankaragücü hazırlıklarını sürdürdü
Süper Lig takımlarından İstikbal Mobilya Kayserispor, pazar günü MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. İstikbal Mobilya Kayserispor, Kadir Has Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla...
SPOR 22.08.2019, 14:00
Süper Lig takımlarından İstikbal Mobilya Kayserispor, pazar günü MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. İstikbal Mobilya Kayserispor, Kadir Has Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla ligin 2'nci haftasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Antrenmanın ilk kısmında pas çalışması yapan futbolcular antrenmanın 2'nci kısmında ise çift kale maç yaptı. Sakatlıkları devam eden Eray İşcan ve Alpay Çelebi antrenmana katılmadı.
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