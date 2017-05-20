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Kayserispor-Adanaspor: 1-1

Oktay ENSARİ / KAYSERİ, () STAT: Büyükşehir Belediyespor Kadir Has HAKEMLER: Tolga Özkalfa (xxx), Erdinç Sezertam (xxx) Cevdet Kömürcüoğlu (xxx) KAYSERİSPOR: Ali Ahamada (xx)- Hakan Aslantaş (xxx), Levent (xxx), Mabiala (xxx), Erkan Kaş (xxx)-...

Kayserispor-Adanaspor: 1-1

Oktay ENSARİ / KAYSERİ, ()
STAT: Büyükşehir Belediyespor Kadir Has
HAKEMLER: Tolga Özkalfa (xxx), Erdinç Sezertam (xxx) Cevdet Kömürcüoğlu (xxx)
KAYSERİSPOR: Ali Ahamada (xx)- Hakan Aslantaş (xxx), Levent (xxx), Mabiala (xxx), Erkan Kaş (xxx)- Samba Sow (xxx)(Dk. 72 Kana Bıyık xx), Rotman (xxx), Lawal (xxx), Deniz Türüç (xx)(Dk. 76 Güray xx)- Varela (x)(Dk. 57 Mendes xx), Umut Bulut (xxx)
ADANASPOR: İrfan (xxx)- Digao (xx), Ramos (xx), Didi xx)- Sami Can (xx), Bekir (xx)(Dk. 74 Ahmet Bahçıvan x), Foguinho (xxx), Cem (xx)(Dk. 90 Yusuf),Tevfik (xx), Veinicius (xx), Ahmet Dereli (xx)(Dk. 84 Emre)
GOLLER: Dk.34 Samba Sow (Kayserispor), Dk.81 Foguinho (Adanaspor)
SARI KARTLAR: Hakan Aslantaş, Rotman (Kayserispor) 
SÜPER Lig'de kalmayı geçtiğimiz hafta garantileyen Kayserispor, kendi sahasında küme düşmesi kesinleşen Adanaspor'la berabere kaldı: 1-1.
24. dakikada Deniz Türüç ceza alanına sokuldu. Ortasında Varela topa vurmakta gecikince kaleci İrfan sakatlanma pahasına önüne atlayıp meyşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
34. dakikada Deniz Türüç'ün kullandığı korner atışında yaptığı ortaya Samba Sow kafayı yapıştırdı: 1-0.
44. dakikada Varela sık hareketlerle Adanaspor cezalanına girerken düşürüldü. Umut Bulut'un vuruşunda top baraja çarptı.
İlk yarı 1-0 sona erdi.
54. dakikada Kayserispor'un kullandığı ceza atışında Deniz Türüç'ün çaprazdan şutunda top auta çıktı.
59. dakikada Kayserispor'da oyuna yeni giren Mendes'un uzaktan şutunu kaleci İrfan kolaylıkla yakaladı.
81. dakikada Adanasporlu Foguinho serbest atışta meşin yuvarlağı filelere göndererek eşitliği sağladı: 1-1.
Karşılaşmanın kalan dakimalarında skoru değiştirecek önemli bir pozisyon olmayınca maç karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi

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