Kayserispor'a teşekkür yemeği

KAYSERİ Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Süper Lig'de kalmayı garantileyen Kayserispor’a verdiği yemekte, "Kulüp ikinci yarıda olağanüstü bir başarı yakalayarak bu noktaya geldi" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayserispor’a verdiği yemeğe Vali Süleyman Kamçı ile birlikte katıldı. Yemeğe Kayserispor Başkanı Erol Bedir, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Mesut Bakkal ve futbolcular katıldı. Başkan Çelik, Kayserispor’un azim ve gayretle hangi noktadan bugünlere geldiğini söyledi.

Mustafa Çelik şöyle konuştu:

“Devre arasında takımın önemli futbolcularından alacaklarını alamadıkları için sözleşmelerini feshedip gidenler vardı. Teknik direktör ayrılmış, alt yapı hocası takımı çalıştırıyordu. Futbolcu, teknik adam, menajer ve piyasa borçları nedeniyle her tarafta hacizleri olan ve transfer tahtası kapanmış bir kulüptü. Taraftar desteği de yok denecek kadar azdı. Şehri yönetenler ve Kayserispor sevdalılarının bir araya getirilemediği bir yönetim anlayışı vardı. İlk yarıda toplanan 12 puanla küme düşmesine herkes kesin gözüyle bakıyordu. Ocak ayında Kayserispor kaygısını çekenler bir araya geldi ve Erol Bedir başkanlığında bir yönetim oluşturuldu. Bu yönetimle birlikte sözleşmesi devam eden futbolcuların alacakları halledildi. Federasyona olan borçlar ödenerek transfer tahtası açıldı. Yeni 10 oyuncu transfer edildi. Bu kadar sıkıntıya rağmen bu ölçüde transfer yapan bir kulüp yoktur. İkinci yarıda olağanüstü başarı yakalandı ve birçok ilk gerçekleştirildi. İlk yarıda 12 puanımız vardı. İkinci yarıda bitime üç maç kala 24 puan toplandı. İkinci yarı performansı ile ilk 3-4 içine girmeyi başardık. İlk yarıda da aynı performansı gösterseydik üstten dördüncü olacaktık. Ligde şampiyon olmuş Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray Trabzonspor ve Bursaspor maçlarından 4 galibiyet bir beraberlikle 13 puan çıkardık. Düşme hattında olup da büyük takımlar karşısında bu denli başarı gösteren bir takım olamaz. Ayrıca Trabzonspor’a karşı deplasmanda galibiyetimiz yoktu ve ilk kez bunu başardık. Ligin ilk yarısında küme düşmesine kesin gözüyle bakılan bu takım, oynadığı futbol ve aldığı sonuçlarla Türkiye gündemine oturmuş ve iki oyuncusunu milli takıma göndermeyi başarmıştır. Bu başarılarla ilk yarıda 12 puanla sonuncu olan takımımız üç hafta kala ligde kalmayı garantilemiştir. Ayrıca, ilk yarıda kombine sayısı 3 bin 600’dü. Bir yönetim farklılığı ve bu şehri takımıyla barıştırma anlayışıyla kombine sayısı 12 bin 600 oldu ve üçe katlandı. Kombine sayısı açısından bakıldığında Türkiye’de kulüpler sıralamasında üst sıralara yükseldik" dedi.

Kulüp Başkanı Erol Bedir ve yönetim kurulu başta olmak üzere teknik heyet ve futbolculara teşekkür eden Başkan Çelik, en büyük teşekkürü de sürekli takımın yanında olan taraftarların hak ettiğini söyledi. Başkan Çelik, "Sayın Valim başta olmak üzere tüm kamu bu takımın arkasındaydı. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

“BU TAKIM ŞEHRİN TAKIMIDIR”

Kayserispor'un kentin takımı olduğu vurgusunu yapan Başkan Çelik, “Demek ki azim ve gayretle hedefe kilitlenince oluyormuş. Şahsi çıkarlar için değil kulüp için, takım için, şehir için çalışınca oluyormuş. Koltuk sevdasıyla şan şöhret peşinde olmadan samimi ve içten çalışınca oluyormuş. Spor kulüpleri üzerinden kendileri için değer yaratmaya çalışmak artık Türkiye’de ortadan kalktı. Kulüp kaynaklarıyla başka güçler oluşturma sevdası da kapandı. Bu takım şehrin takımıdır. Bir yerde kamunundur. Kamunun çıkarlarını korumak da hepimizin görevidir” dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, tesislerdeki binaların eksikliklerinin dile getirildiğini hatırlattı ve ikinci yarıda gösterilen başarıyla ilklerin yaşatılması nedeniyle tesislerdeki tüm eksiklikleri bitirip sezona hazır hale getirme sözü verdi.

Kayserispor Başkanı Erol Bedir de sözlerine Başkan Çelik’e teşekkür ederek başladı. Başkan Çelik’ten Kayserispor tarihindeki en büyük desteği aldıklarını ifade eden Bedir, “Sayın Başkanımıza daveti için teşekkür ediyorum. Normalde bir davet verilir ve davet edilenlerden bir şey istenir. Fakat Sayın Başkan farklılığını gösterdi ve hem davet edip teşekkür etti hem de hasretini çektiğimiz tesisleri bitirme sözünü verdi. Başkanım kendisiyle ilgili bir şey söylemedi; ama şu kadarını söyleyeyim. Kayserispor tarihinde bir belediye başkanı ancak bu kadar takıma sahip çıkabilirdi. Yine Kayseripsor tarihinde şehrin bakanı ancak bu kadar emek verebilirdi. Kendilerine ve her zaman yanımızda olan Sayın Valimize teşekkür ediyorum” dedi.

Vali Süleyman Kamçı da yaptığı konuşmada iki ay önce Kaysersipror’un düşmeyeceğini takvim yaprağına yazdığını belirterek, tüm takımı kutladı. Vali Kamçı, ikinci yarıda büyük bir başarı gösterildiğini dile getirerek, "Adeta sihirli bir el değmiş gibi seyirci sayısı bile 4-5 kat arttı. Bu performansı gelecek yıl gösterirseniz şampiyonluğa oynarsınız" diye konuştu.