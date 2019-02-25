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Kayserispor'a kaybetmek 'yasak'

İbrahim Alioğlu / İSTANBUL,() Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında alınan 2-0'lık Trabzonspor mağlubiyetiyle birlikte teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın ayrılmasının ardından göreve gelen Hikmet Karaman ile Kayserispor yeniden...

Kayserispor'a kaybetmek 'yasak'

İbrahim Alioğlu / İSTANBUL,()

Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında alınan 2-0'lık Trabzonspor mağlubiyetiyle birlikte teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın ayrılmasının ardından göreve gelen Hikmet Karaman ile Kayserispor yeniden doğdu. 
Transfer yasağı bulunan ve üstüne sakat oyuncuların da eklenmesine rağmen Antalya'da yapılan devre arası kampını çok iyi geçiren Karaman'ın öğrencileri yükselişine devam ediyor. 
Ligin 14'üncü haftası itibari ile aldığı 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyetle sadece 12 puan toplayarak 17'nci sırada yer alan sarı-kırmızılı takım, Karaman ile birlikte 9 maça çıkarken 5 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. 11 gol atan ve kalesinde sadece 4 gol gören Kayserispor, Hikmet Karaman ile hiç yenilgi yüzü görmedi. 
Transfer yasağı olması nedeniyle devre arası transferini boş geçen Kayserispor'da Hikmet Karaman'ın, "Elimizdeki oyuncuları tutalım, maaşlarını ödeyelim ve huzuru sağlayalım" isteğine rağmen Rajko Rotman'ın takımdan ayrılarak Akhisaspor'a gitmesiyle hem güç, hem de alternatif oyuncu eksikliğine düşen sarı-kırmızılılarda, isimlerin yerini takım oyunu aldı. Takımda sağlanan birlik ve beraberliğin devamını isteyen Karaman'ın hedefi maksimum puanla ligi bitirerek yeni sezonda da Avrupa kupalarına katılabilecek Kayserispor yaratmak.   
Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında Kayseri'de Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Karaman'ın ekibi, iyi oyunu sürdürerek siyah beyazlıları şampiyonluk yarışında eli boş göndermek istiyor.

(FOTOĞRAFLI)
 

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