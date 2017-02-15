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Kayserispor'a Belediye Başkanı Çelik’ten moral ziyareti

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, ()- KAYSERİ Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, önce Fenerbahçe, daha sonra da deplasmanda Galasataray'ı yenen Kayserspor’a moral ziyaretinde bulundu. Başkanı Mustafa Çelik, cuma günü...

Kayserispor'a Belediye Başkanı Çelik’ten moral ziyareti

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, ()- KAYSERİ Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, önce Fenerbahçe, daha sonra da deplasmanda Galasataray'ı yenen Kayserspor’a moral ziyaretinde bulundu.
Başkanı Mustafa Çelik, cuma günü sahasında Bursaspor’la oynayacak olan sarı kırmızılı takımın kulüp tesislerine gitti. Kulüp Başkanı Erol Bedir'in karşıladığı Mustafa Çelik, şöyle dedi:
"YENİLEN TAKIMIN HOCASI GİDİYOR"
"Sadece Bursaspor maçında değil geride kalan maçlarda Galatasaray maçında yaşana zaferin yaşanmasını temenni ediyoruz. Kulüp, başkan ve Sergen Yalçın'la güzel bir ivme yakaladı. Şehir yeniden takımı sahiplendi. Bu takıma sahip çıkmanın bundan sonra da devam etmesini diliyorum. Ligin ilk yarısındaki Kayserispor nerede şimdiki takım nerede. Bakın yenilen takımın hocası gidiyor, diyorlar. Başarılar devam edecek diye umuyoruz."
BEDİR: ''6000 KOMBİNE SATTIK"
Kayserispor Başkanı Erol Bedir, aldıkları sonuçlarla seyirci sayılarının arttığını, kombine bilet sayısında ilk beşte olduklarını açıklarken şunları söyledi:
"Normalde mümkün değil ama 20 günde 6000 kombine satmak kolay değil. Hem de ,sezonun ikinci yarısı için. İster al, ister alma demek eski ağalara mahsus. Ağalık devri bitti. Biz bunu başardık. Localar boş duruyordu hem tesis için zarardı. Boş bina çabuk yıpranır. Biz de bu nedenle fiyat belirledik ve duyurduk inanın bir gecede hepsi bitti. Sonra şehit ve gazi yakınlarımız için çalışma başlattık. Gelecek sene inşallah ilçelere kadar yayılacağız. Bunlar orta vadeli hedef. Kısa vadede hedef Bursaspor maçı. Aldığımız bu galibiyetlerin bir anlamı olması için Bursaspor maçını da kazanmamız gerekiyor."
ÇELİK SPORCULARA BAŞARILAR DİLEDİ
Daha sonra antrenman sahasına giderek futbolcular ve teknik sorumlu Sergen Yalçın’la tokalaşan Başkan Çelik, şöyle konuştu:
"İstanbul’da beraberdik, bize inanılmaz keyifli anlar yaşattınız. Aynı başarıyı Bursaspor maçında da bekliyoruz. Bursaspor maçında da güzel bir galibiyet alacağımıza inanıyorum."

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