Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Üniversiteli Tuğba 'Beni aramayın' notu bırakıp ortadan kayboldu
'Ailemle görüşmek istemiyorum'
2016'da 12 milyar liralık senet protesto edildi
1 milyon senet protesto edildi
Türkiye'den İsrail'e kınama!
Türkiye'den İsrail'e kınama!
Caferilerin televizyon kanalı kapatıldı
Caferilerin televizyon kanalı kapatıldı

Kayserispor'a 2 yıllık N'guemo imzası

ARA transferde 8 oyuncuyu renklerine katan Kayserispor, Akhisar Belediyespor’un ön liberosu Kamerunlu Joel Landry Tsafack N'guemo ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Futbol şube sorumlusu Mehmet Çakmak Uyar, Akhisar Belediyepor’dan...

Kayserispor'a 2 yıllık N'guemo imzası
ARA transferde 8 oyuncuyu renklerine katan Kayserispor, Akhisar Belediyespor’un ön liberosu Kamerunlu Joel Landry Tsafack N'guemo ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Futbol şube sorumlusu Mehmet Çakmak Uyar, Akhisar Belediyepor’dan Daglaou’dan sonra 31 yaşındaki N'guemo ile anlaştıklarını açıkladı. Sağlık kontrolünden geçen tecrübeli oyuncunun teknik sorumlu Sergen Yalçın görev verdiği takdirde perşembe günü sahalarında oynayacakları Beşiktaş'la Ziraat Türkiye Kupası maçıyla, pazar günü ligde karşılaşacakları Fenerbahçe mücadelesinde yer alabileceğini belirten Mehmet Çakmak Uyar, "Akhisar Belediyespor’da 2 sezondur top koşturan 1.73 metre boyundaki ön libero Landry N'guemo gücümüze güç katacak " dedi.
Fransa 1'inci Ligi'nde çıktığı 208 karşılaşmada 7 gol atıp, 7 de asist yapan Kamerunlu milli oyuncu, Avrupa liglerinde 13, UEFA Kupası'nda 8, Şampiyonlar Ligi eleme maçlarında 3 defa sahaya çıktı. N'guemo, Türkiye’ye gelmeden önce sırasıyla Nancy, Celtic Glasgow, Bordeaux ve Saint-Etienne takımlarında forma giydi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55