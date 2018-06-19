Kayserispor 6 hazırlık maçı oynayacak

Oktay ENSARİ/KAYSERİ ()



KAYSERİSPOR'un yeni sezon öncesi 4'ü Hollanda'da 2'si Erzurum'da olmak üzere 6 hazırlık maçı oynayacağı açıklandı

Kayserispor Menajeri Erdem Kemaloğlu, sarı kırmızılı ekibin transfer çalışmalarının devam ettiğini belirterek, ''29 Haziran'da Kayseri'de Karpuzatan Tesisleri'mizde teknik direktörümüz Ertuğrul Sağlam yönetiminde oyuncularımız toplanacak. Geçtiğimiz sezon kiralık verilen futbolcular da bu kampa katılacak. Kayseri kampımız 9 Temmuz'a kadar sürecek. Buradan Erzurum'a geçeceğiz. 2'nci kamp dönemimizde Erzurum'da 2 hazırlık maçı yapacağız. Oradan da 18 Temmuz'da Hollanda'nın Ermola kentinde 3'üncü hazırlık kampını tamamlayıp, Kayseri'ye döneceğiz. Hollanda'da 12 günde toplam 4 özel maç oynayacağız'' dedi.

Öte yandan, Kayserispor'un ön libero konusunda Şamil ve Espinoza gibi isimleri kadroda bulundurmasına karşın kiralık oyuncusu Badji ve Kasımpaşa'dan Mensah konusundaki görüşmeleri sürüyor.