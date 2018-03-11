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Kayserispor: 3 - Kardemir Karabükspor: 2

Oktay ENSARİ/KAYSERİ () Stad: Kadir Has Hakemler: Suat Arslanboğa (xx),Alpaslan Dedeş (xx), İbrahim Bozbey (xx) KAYSERİSPOR: Lung (xx)-Lopes (xx),Kana Bıyık (xxx),Sapunaru (xx) Atila (xx) -Badji (xx),Espinoza (xx) (dk 61 Kucher xx) ,Deniz Türüç...

Kayserispor: 3 - Kardemir Karabükspor: 2

Oktay ENSARİ/KAYSERİ ()

Stad: Kadir Has
Hakemler: Suat Arslanboğa (xx),Alpaslan Dedeş (xx), İbrahim Bozbey (xx)
KAYSERİSPOR: Lung (xx)-Lopes (xx),Kana Bıyık (xxx),Sapunaru (xx) Atila (xx) -Badji (xx),Espinoza (xx) (dk 61 Kucher xx) ,Deniz Türüç  (xx),Mendes (xx)(dk 61 Güray xx) -Asamoah Gyan (xx),Artem Krevets (xxx)(dk 75 Varela x)
KARDEMİR KARABÜKSPOR: Rybka,(x)-Hakan Aslantaş (xx)  Kravcenko (xx), Tayyib (x),İbanez (x)- Osman Çelik (xx),Herve Kage (xxx), Leandrinho (xxx) (dk 75 Alican x),Skulason (xxx)- Engin Keleş (xx) (dk 83  Yusuf Akbulut ), Adam Sthal (x)
SARI KART: 43 dakika Espinoza (Kayserispor), dk 49 Skulason, 90 dakikada İbanez (Kardemir Karabükspor)
KIRMIZI KART: İbanez (Kardemir Karabükspor)
GOL: Dk 28 Kravets, Dk 48 (pen) Deniz Türüç, Dk 56 Kravets (Kayserispor), Dk 22 Leandrinho, Dk 88 Skulason (Kardemir Karabükspor)

Kayserispor, kendi saha ve seyircisi önünde Süper Lig'de kalma mücadelesi yapan Kardemir Karabükspor'u 3-2 yenerek, puan cetvelindeki yerini korudu.
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada Osman Yıldırım'ın şutunu kaleci Lung iki harekette uzaklaştırdı.
13. dakikada Deniz Türüç'ün ortasında Kravets'in kafa vuruşunu Karabüksporlu defansından kornere çıktı.
21. dakikada Atila'nın ceza alanı dışından şutu üstten az farkla avutu boyladı.
22. dakikada Adam'ın ortasında Leandrinho arka direkte topa kafayla dokunarak, takımını deplasmanda öne geçiren golü attı: 0-1.
27. dakikada Mendes kaleci Rybka'nın üzerinden topu atmak istedi ancak Rybka son anda topu uzaklaştırdı.
28 dakikada Karabükspor ceza alanındaki karambolde topa en son Kravets dokundu ve skoru eşitledi: 1-1.
Sarı kırmızılıların gol kaçırma rekoru kırdığı ilk yarı 1-1 kapandı.
Hakem üçlüsü soyunma odasına giderken itirazlarını sürdüren Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica'yı tribüne gönderdi. Sarı kırmızılı takımın teknik patronu ikinci yarıyı tribünden izlemek zorunda kaldı
İKİNCİ YARI
48. dakikada Karabüksporlu Skulason, korner atışı sırasında Sapunaru'yu yere düşürdü. Verilen penaltı atışını Deniz Türüç gole çevirerek, takımını 2-1 öne geçirdi.
56. dakikada Artem Kravets, ceza alanına tek başına girdi. Karabüksporlu oyuncuları çalımlayıp, kalesini terk eden Rybka'nın yanından topu filelerle buluşturdu: 3-1.
72. dakikada Asamoah Gyan'ın şutu yan direkten döndü.
88. dakikada Herve'nin kullandığı ceza atışında Skulason, Kayserispor defansının arasından sıyrılıp, takımının ikinci golünü attı: 3-2. Karşılaşmanın kalan dakikaları da Kayserispor'un baskısı altında geçmesine karşın, skor bozulmadı. Sarı kırmızılılar sahadan 3-2 galibiyetle ayrıldı.
90 Kardemir Karabüksporlu Ibanez, maçın bitiş düdüğünün ardından hakeme itirazdan sarı kart gördü. İtirazlarını sürdüren Ibanez, ikinci sarı kartı da görerek kırmızı kartla cezalandırıldı.

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