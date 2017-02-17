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Kayserispor: 2-Bursaspor :0

Oktay ENSARİ/KAYSERİ () STAT : Kadir Has HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu (xxx), Cem Satman (xxx), Serkan Çimen (xxx) KAYSERİSPOR: Ali Ahamada (xxx)- Levent (xx), Kana Bıyık (xxxx), Mabiala (xxx)- Hakan Aslantaş (xxx)- Deniz Türüç (xxx) (dk. 87...

Kayserispor: 2-Bursaspor :0

Oktay ENSARİ/KAYSERİ ()
STAT : Kadir Has
HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu (xxx), Cem Satman (xxx), Serkan Çimen (xxx)
KAYSERİSPOR: Ali Ahamada (xxx)- Levent (xx), Kana Bıyık (xxxx), Mabiala (xxx)- Hakan Aslantaş (xxx)- Deniz Türüç (xxx) (dk. 87 Samba Sow ), Rotman (xxx), Lawal(xx) (dk.73 N' guemo xx), Güray (xxx)- Varela (x) (dk.46 Wellinton xx)- Umut Bulut (xxx)
BURSASPOR: Harun (xx)- Ertuğrul (xx), Şamil (xx) (dk.61 Sercan xx), Sivok (xx), Onur(xx)- İsmail (xx) Fati (xx), Del Valle (x) (dk. Kubilay xx), Batalla (xx) - Stancu (xx), Deniz (?)
GOLLER :dk 48 Wellinton dk 79 Rotman (Kayserispor),
KIRMIZI KART : 19 dk. Deniz Yılmaz (Bursaspor)
SARI KART : dk.33 Lawal, dk. 36 Levent, dk. 48 Wellinton (Kayserispor), Dk. 78 İsmail (Bursaspor)
KAYSERİSPOR Bursaspor'u kendi saha ve seyircisi önünde 2-0 mağlup ederek, puanını 22'e çıkardı. 
4'üncü dakikada Hakan Aslantaş'ın ortasıyla buluşan Umut Bulut, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşu öncesi Ertuğrul, topu uzaklaştırdı.
13'üncü dakikada Güray'ın ortasında Umut Bulut'un kafa vuruşu yandan az farkla auta çıktı.
14'üncü dakikada Deniç Türüç'ün uzaktan şutunu kaleci Harun son anda üstten kornere çeldi.
23'üncü dakikada Güray Vural'ın ceza alanı dışından şutu kaleci Harun'un kontrolünde üst direği adeta yalayıp, auta çıktı.
27'nci dakikada Batalla'nın ceza atışında şutu üstten az farkla auta çıktı.
37'nci dakikada Bursasporlu Ertuğrul'un 90'a giden kafa şutunu kaleci Ali Ahama'da kornere yumrukladı. İlk yarı golsüz kapandı: 0-0
İKİNCİ YARI
48'inci dakikada önce Welliton'un şutu üst direkten döndü. Umut Bulut'un ceza alanındaki pasında Wellinton, oyuna girdikten 2 dakikada sonra takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti: 1-0
62'nci dakikada Kana Bıyık'ın şutu üst direğe çarparak dışarı çıktı.
79'uncu dakikada Deniz Türüç'ün ortasında Kana Bıyık'ın kaa vuruşu direkten döndü. Dönen topu Rotman filelerle buluşturup, takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti: 2-0.
Böylece Kayserispor son üç maçından da galip ayrıldı.

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