Kayserispor: 2- Atiker Konyaspor :1

Oktay ENSARİ/KAYSERİ ()

HAKEMLER : Halis Özkahya (xxx),Hakan Yemişken(xxx),Cem Hanoğlu(xxx)

KAYSERİSPOR: Ali Ahamada (xx)-Hakan Aslantaş (xxx), Levent (xxx), Mabiala (xxx), Erkan Kaş (xxx) (dk 74 Kana Bıyık xx)- Samba Sow (xx), Rotman (xxx), Lawal (xxx) (dk 84 Varela ), Deniz Türüç (xxx) (dk 84 Mendes )-Umut Bulut (xxx), Wellinton (xxx)

ATİKER KONYASPOR: Serkan (xx)- Volkan(xx), Selim (xx), Ali Çamdalı (xx)- Meha (xx), (dk 68 Ömer Ali xx), Mehmet Uslu (x), Jonsson(xx), Kibong Mbamba (xx) (dk 82 Emre Can xx), Hadziahmetoviç (xx), Fofana (xxx), Bajic (xx) (dk 68 Bora xx)

GOLLER : dk 25 Mabiala, dk 59 Lawal (Kayserispor), dk 41Bajic (Atiker Konyaspor)

SARI KARTLAR: dk 45 Hakan Aslantaş, dk 90 Mendes (Kayserispor), dk 74 Ömer Ali, dk 80 Mehmet Uslu (Atiker Konyaspor)



KAYSERİSPOR kendi evinde Atiker Konyaspor'u 2-1 yenerek puanını 36'ya çıkardı. Sarı kırmızılılar böylece haftalar sonra tehlikeli bölgeden uzaklaştı.

14. dakikada Kayserisporlu Umut Bulut'un ara pasıyla topla buluşan Deniz Türüç, zarif çalımlarla cezaalanına girdi. Şutunu kaleci Serkan kornere çeldi.

21. dakikada Lawal, rakip takım oyuncularını peşine takarak, ceza alanına sokuldu. Pas bekleyen Wellinton'un önüne topu attı. Wellinton topu ayağında tutamayınca Kayserispor bir gol pozisyonundan yararlanamadı.

25. dakikada Deniz'in kullandığı korner atışında Mabiala, kafayla topu filelerle buluşturdu: 1-0

31. dakikada Deniz Türüç'ün ceza alanı dışından çaprazdan şutu, kalenin hemen yanından auta çıktı.

32. dakikada Wellinton'un yine çaprazdan şutunu kaleci Serkan Kırıntılı, ayağıyla kornere gönderdi.

36. dakikada Deniz Türüç'ün uzaktan şutu kaleci Serkan'ın kucağında kaldı.

41. dakikada Bajic, korner gönderinden topu önce direğe, sonra kaleci Ali Ahamada'ya çarptırarak, takımına beraberliği getiren golü kaydetti: 1-1

İlk yarı bu skorla kapandı

54. dakikada gelişen Konyaspor atağında Fofana topu önünde buldu. Kaleci Ali Ahamada ile karşı karşıya kalan Fofana'nın vuruşunu Ali Ahamada son anda ayağıyla kornere attı.

59. dakikada Lawal, ceza alanı dışından attığı sert şutla kaleci Serkan'ın ellerinin arasından takımını 2-1 öne geçiren golü attı: 2-1

76. dakikada Wellinton, Konyaspor defansından sıyrıldı, kaleci Serkan ile karşı karşıya kaldı. Yakın mesafeden vuruşunda top kaleci Serkan'a çarparak, kornere çıktı.

Kalan dakikalarda Kayserispor'un baskısı gol getirmedi ve karşılaşma sarı kırmızılı ekibin galibiyetiyle sone erdi.