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Kayserispor, 19 Ocak'da yine genel kurul yapacak

KAYSERİSPOR Kulübü, bir aylık dönemde ikinci olaganüstü genel kurulunu 19 Aralık'da yapacak. Bu genel kurul ile tek başkan adayı olan Erol Bedir yönetimi, görevi üstlenecek. Sarı kırmızılı kulüpte uzun yıllar başkanlık yapan...

Kayserispor, 19 Ocak'da yine genel kurul yapacak
KAYSERİSPOR Kulübü, bir aylık dönemde ikinci olaganüstü genel kurulunu 19 Aralık'da yapacak. Bu genel kurul ile tek başkan adayı olan Erol Bedir yönetimi, görevi üstlenecek.
Sarı kırmızılı kulüpte uzun yıllar başkanlık yapan Recep Mamur’un sağlık sorununu gerekçe göstererek görevi bırakmasının ardından 24 Aralık 2016 yılında genel kurula gidilmişti. Aday çıkmadığı için son anda futbol şube sorumlusu Ahmet Yıldız liste oluşturarak kulübün yeni başkanı olmuştu. Daha görev dağılımı yapmadan görevi bırakmaya hazırlanan Ahmet Yıldız, "Yönetim Kurulumuz Başkan ve üyelerin iştiraki ile toplanarak 19.01.2017 Perşembe günü Kadir Has Kongre Merkezi Erciyes Konferans Salonunda saat 11.00'de Olağanüstü Genel Kurul yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantının 1 hafta sonra aynı yer ve saatte yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir" dedi.
Bu arada sarı kırmızılı ekibin Antalya kampı bugün Belek'te başladı.

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