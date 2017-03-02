Kayserispor: 0-Fenerbahçe:3

Oktay ENSARİ/KAYSERİ ()

STAT :Kadir Has

HAKEMLER:Ümit Öztürk (x),Kerem Ersoy (x),Cem Hanoğlu (xxx)

KAYSERİSPOR: Muammer (xx)-Levent (xx), Douglas (xx), Mabiala(xx) Erkan Kaş (xx)-Hakan Aslantaş (xx), (dk 60 Umut Bulut xx) Samba Sow (xx), Kubilay (xx), N' guemo (xx) (dk 68 Deniz Türüç xx ),Traore (x) (dk 18 Güray xx)- Wellinton (xx)

FENERBAHÇE: Fabiano (xxx)- Şener(xx), Skrtel(xx), Kjaer (xx), Hasan Ali (xx)-Mehmet Topal (xxx), De Souza (xx), Ozan (xxx), Alper (xx) (dk 83 İsmail Köybaşı ), Lens (xx)-Fernando (xxx) (dk. 72 Sow xx)

GOLLER: dk. dk. 76 Erkan Kaş (K.K) 46-71 Fernando (Fenerbahçe)

SARI KART: dk 45 Muammer, 53 dk Samba Sow, dk 85 Umut Bulut (Kayserispor), dk 54 Şener, dk 75 Alper (Fenerbahçe)



ZİRAAT Türkiye Kupası çeyrek finali ilk ayağında sahaya farklı bir on birle çıkan Kayserispor, kendi sahasında Fenerbahçe'ye 3-0 yenildi. Karşılaşmayı Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de izledi.

11'inci dakikada Traore'nin ceza alanı dışından şutunu kaleci Fabriano kolaylıkla yakaladı.

19'uncu dakikada Hakan Aslantaş'ın Fenerbahçe kalesine yaptığı ortayı kaleci Fabriano havada süzülerek kontrol etti.

29'uncu dakkada Güray'ın şutu kaleci Fabriano'da kaldı.

30'uncu dakikada Fernando'nun çaprazdan şutu kaleci Muammere çarparak, kornere çıktı.

42'nci dakikada Fenerbahçeli Şener, korner bayrağına kadar indi. Yaptığı ortaya Ozan kafayı vurdu. Kaleci Muammer topu iki hamlede yakaladı.

45'inci dakikada Lens'in kullandığı faul atışında Fernando, ceza alanında topu filelere gönderdi: 0-1. Kayserisporlu futbolcular yan hakem Kerem Ersoy'un önündeki pozisyonda orta hakem Ümit Öztürk, düdük çalmadan ve top durmadan atış kullanıldığı gerekçesiyle bu gole uzun süre itiraz etti. İlk yarı konuk takımın galibiyetiyle kapandı.

İKİNCİ YARI

59'uncu dakikada Kayserispor'lu Kubilay'ın ceza alanı dışından şutu kaleci Fabriano'da kaldı.

61'inci dakikada Welinton'un ceza alanında yakın mesafeden şutunu kaleci Fabriano kurtardı. Dönen topu Umut Bulut, tamamlayamadı.

71'inci dakikada Mehmet Topal, soldan Kayserispor ceza alanına kadar sokuldu. Yaptığı ortayı takip eden Fernando'nun dokunuşu ile Fenerbahçe deplasmanda ikinci golü buldu: 0-2.

74'üncü dakikada Lens'in çapraz şutu az farkla auta çıktı.

76'ncı dakikada Alper, kişisel gayretiyle ev sahibi takımın ceza alanına sokuldu. Şutunu attı. Topu uzaklaştırmak isteyen Erkan Kaş, ters bir vuruşla kendi ağlarını havalandırdı ve konuk takım 3-0 öne geçti.

Maç da bu sonuçla bitti.