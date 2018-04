Kayserispor: 0 - Fenerbahçe: 5

Oktay ENSARİ/KAYSERİ ()

STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Ümit Öztürk (xxx)-İsmail Şencan ( xxx), Asım Yusuf Öz (xxx)

KAYSERİSPOR: Vedat (x)-Levent (x), Kana Biyik (xx), Kucher (x),Güray (xx) (dk 73 Artem Kravets x)-Şamil (x), Espinoza (x) (dk 46 Boldrin x) ,Varela (x),Deniz Türüç (x), Mendes (xx)(dk 64Amorim x) -Umut Bulut (xx)

FENERBAHÇE: Volkan (xxx)-Şener (xxx),Skrtel (xx),Neustadler (xx),Hasan Ali (xx), Mehmet Topal (xx) (72 Oğuz Kağan(xx), Josef (xx),Giuliano (xxx),Aatıf (xxx) (84 dakika Fernandao ), Dirar (xxx)-Soldado (xxx) (dk 63 Alper Potuk xx)

GOLLER: Dk 8 - 44 Roberto Soldado, Dk 12 Aatif Chahechouhe, Dk 58 Şener Özbayraklı, Dk 86 Giuliano (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: Espinoza, Kucher (Kayserispor) Hasan Ali, Aatif (Fenerbahçe)

Spor Toto Süper Lig'de 27'nci haftanın kapanış maçında Kayserispor, kendi sahasında Fenerbahçe'ye 5-0 mağlup oldu.

Kayserispor-Fenerbahçe maçı için İstanbul'dan gelen 2 otobüs dolusu Anadolu Genç Fenerbahçeliler Derneği üyeleri Kayseri'de önce, Talas ilçesindeki İl Jandarma Komutanlığı'nı daha sonra da Zincidere Mahallesi'ndeki 1. Komando Tugayı'nı ziyaret ederek, Mehmetçiğe moral verdiler. Dün Kayseri'nin Talas ilçesinde Fenerbahçe Evi ve Sosyal Tesisleri'nin temel atma törenine katılan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, bugün de Kayseri'de TED Koleji Vakfı Kayseri Okulları'nda düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya gelerek onların sorularını yanıtladı. Aziz Yıldırım, Kayserispor - Fenerbahçe maçını kendilerine tahsis edilen locadan Mahmut Uslu ile birlikte izledi. Kayserisporlu ve Fenerbahçeli futbolcuları, Dünya Otizm Günü nedeniyle Kadir Has Stadı'ndaki maça 14 metrelik ''Fark et, kabul et, bizimle yürü'' yazılı pankartla çıktı. Kadir Has Stadı da bu etkinlik nedeniyle mavi renkte ışıklandırıldı. Maçı izlemek ve her 2 takım oyuncularına başarılar dilemek için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da stadın zeminine inerek, Dünya Otizm Günü'ne dikkat çekti. Bakan, futbolculara ve hakemlere birer mavi atkı taktıktan sonra karşılaşmayı şeref locasından izledi.

Bu arada sarı kart gören Fenerbahçeli Aatif, gelecek hafta Osmanlıspor maçında cezalı duruma düştü.

MAÇTAN DAKİKALAR:

4'üncü dakikada Umut Bulut, ceza alanı dışında topla buluştu, Şutu yandan auta çıktı.

8'inci dakikada Kayserispor defansının ofsayt gerekçesiyle durduğu pozisyonda ileri çıkan Soldado, kalesini terk eden kaleci Vedat'ın yanından topu filelerle buluşturdu ve takımını deplasmanda öne geçiren golü kaydetti: 0-1

12'nci dakikada, orta alandan Kayserispor kalesine hareketlenen Aatif'ın, yaklaşık 25 metreden attığı şut üst direğe çarparak gol oldu: 0-2

19'uncu dakikada Şener, Kayserispor kalesine sokuldu. Çaprazdan şutu yandan az farkla auta çıktı.

28'inci dakikada Kayserispor kaptanı Umut Bulut'un uzaktan şutunu kaleci Volkan kornere atabildi.

44'üncü dakikada Soldado, kaleci Vedat'tan dönen topu çaprazdan bir şutla gole dönüştürerek, takımının ilk yarıyı 3-0 kapatmasını sağladı.

İlk yarı bu skorla konuk ekibin lehine kapandı: 0-3

İKİNCİ YARI

56'ncı dakikada Kayserisporlu Güray soldan Fenerbahçe ceza alanına sokuldu. Çaprazdan şutu kaleci Volkan'da kaldı.

58'inci dakikada Şener, Kayserispor ceza alanına girdi. Kaleci Vedat'ın kapattığı köşeden takımını 4-0 öne geçiren golü kaydetti: 0-4

86'inci dakikada Giuliano, Kayserispor ceza alanında yerden bir vuruşla maçın skorunu ilan etti: 0-5

