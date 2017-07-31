Kayserili tekvandocu olimpiyat şampiyonu oldu

KAYSERİ, () - SAMSUN'da düzenlenen 23'üncü Yaz DEAF Olimpik İşitme Engelliler olimpiyatlarında, Tekvandocu Aslıhan Savan Kuş'un şampiyon olarak, altın madalya kazanması Kayseri'deki yöneticilerini, antrenörlerini ve arkadaşlarını sevindirdi.

Samsun'da düzenlenen Yaz DEAF Olimpik İşitme Engelliler Olimpiyatlarında Türk milli takımını temsil eden Kayserili Aslıhan Savan Kuş, Tekvando pommse dalında 2'li pairde olimpiyat 3'üncüsü oldu. Kuş, 3'lü takımda ise olimpiyat şampiyonu olarak, altın madalya kazandı. Kazanılan başarı sonrası konuşan Aslıhan'ın antrenörü Yavuz Sayan, "Bu büyük organizasyonda Aslıhan 2 madalya kazanarak, İstiklal Marşımızı okutup bayrağımızı göndere çektirmiştir. Türk milli takımını ve sporcum Aslıhan'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.



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