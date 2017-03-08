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Kayserili öğrenciler Türkiye Kros şampiyonu oldu

İlyas KAPLAN / KAYSERI, ()- KAYSERİ Şehit Aziz Özkan Ortaokulu Okullararası yıldız kızlar takımının Malatya'da düzenlenen Türkiye Kros Şampiyonası'nda 1'inci olması sevinç yarattı. Kayseri şampiyonu olduktan sonra Şanlıurfa’da...

Kayserili öğrenciler Türkiye Kros şampiyonu oldu

İlyas KAPLAN / KAYSERI, ()- KAYSERİ Şehit Aziz Özkan Ortaokulu Okullararası yıldız kızlar takımının Malatya'da düzenlenen Türkiye Kros Şampiyonası'nda 1'inci olması sevinç yarattı.
Kayseri şampiyonu olduktan sonra Şanlıurfa’da yapılan gruplara giden ve ikinci olarak adını finallere yazdıran okul takımı geçtiğimiz gün bu yarışlara katılmak için şampiyonaya gitti. Malatya’da 19 takımın katılımıyla yapılan Okullararası Kros Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Şampiyonada Kayseri adına yarışan Şehit Aziz Özkan Ortaokulu Yıldız Kız Takımı Türkiye Şampiyonu olarak kürsüye çıktı.
Geçen yıl Türkiye ikincisi olan Şehit Aziz Özkan Ortaokulu Yıldız Kız Takımı Türkiye Şampiyonluğuna adını yazdırdı. Meryem Tidim, Ayşe Babi, Rabia Bağcı, Ravza Nur Yazıcı, Zeliha Gül Doğan, Gizem Sıla Beklen’den oluşan ve antrenörlüğünü okulun beden Eğitimi öğretmeni Şamil Soyaslan’ın yaptığı Şehit Aziz Özkan Ortaokulu Yıldız Kız Takımı Türkiye Şampiyonluğuna adını yazdırdı.

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