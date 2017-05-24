Kayserili hakem babasının oyuncu olduğu maçı yönetti

KAYSERİ’de futbol hakemleri ve gözlemcilerinin mücadele ettiği Salih Ulu Futsal Turnuvası’nda Emre Altun, babasının da forma giydiği Efsaneler takımıyla Kasırga takımının karşı karşıya geldiği maçı yönetti.Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kayseri Şubesi'nin bu sene 2016 Mart ayında trafik kazası geçirerek yaşamını yitiren futbol hakemi Salih Ulu adına düzenlenen Futsal Turnuvası Talas Spor Salonu’nda başladı. Turnuvanın en yaşlı sporcusu olan 62 yaşındaki eski hakem ve gözlemci Osman Altun, Efsaneler takımında forma giydi. 15 sene amatör liglerde futbol oynadıktan sonra 1985 yılında hakemliğe başlayan Osman Altun 2002 yılında hakemliği bırakarak gözlemcilik yapmaya başladı.Babası gibi hakemlik yapan ve üst klasman olan 36 yaşındaki Emre Altun, Salih Ulu Futsal Turnuvası’nda babasının takımı Efsanelerin, 5-2 yenildiği Kasırga karşılaşmasını yönetti. Baba-oğul müsabakadan sonra hatıra fotoğrafı çektirdiler.

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