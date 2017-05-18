Kayserili futbolcular 19 mayıs etkiliğinde öğrencilerle buluştu

KAYSERİSPORLU futbolcular Umut Bulut ve Efe Halil Özaslan, Necdet Taş Anadolu Lisesi’nde yapılan 19 Mayıs Gençlik Şöleni’ne katıldı.Atiker Konyaspor galibiyeti ile ligde kalmayı garantileyen ve son üç maça stressiz çıkacaklarını söyleyen ve sarı kırmızılı futbolcular Umut Bulut ve Efe Halil Özaslan öğrencilerle buluştular. Esenyurt Mahallesi’nde bulunan Necdet Taş Anadolu Lisesi’ne ziyarette bulunan futbolculara,öğrenciler yoğun ilgi gösterdiler. 19 Mayıs Şöleninde yapılan oyunlarda birinci olan öğrencilere forma ve kaşkol hediye eden sporcular, öğrencilerle fotoğraf çektirdiler.UMUT BULUT; İNŞALLAH TARAFTARIMIZI SEVİNDİREBİLMİŞİZDİR”Öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılanan milli futbolcu Umut Bulut, “Arkadaşlarımızın 19 Mayıs etkinliği vardı. Onlara destek amaçlı geldik, mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Ligde son üç hafta kaldı ve bizde matematiksel olarak ligde kalmayı garantiledik. Kalan maçlara daha rahat çıkacağız. İnşallah taraftarımızı da mutlu etmişizdir. Önümüzde üç maç var. Alabildiğimiz kadar puan alıp, ligi güzel bir şekilde tamamlamak istiyoruz” dedi.EFE HALİL; “SENEYE DAHA İYİ OLMALIYIZ”Etkinliğe katılan bir diğer Kayserili oyuncu Efe Halil, “Böyle etkinlikler güzel oluyor. Ben daha önce de katılmıştım bu gibi organizasyonlara. Öğrenci kardeşlerimizin hoşuna gidiyor bu tür etkinlikler. Yarın 19 Mayıs, bizde onların bu etkinliklerinde bulunduk. Takım ligde kalınca bu tür organizasyonlar yapmak daha güzel. Bende buralardan geçtiğim için onların duygularını anlıyorum. Takıma gelince Mesut hoca geldikten sonra üç de üç yaptık. Şimdi önümüzde üç maç var. O maçları da kazanıp ligi iyi yerde bitirmek istiyoruz. Önemli olan gelecek sezon Kayserispor’un başarılı olması. Yönetimimiz elinden geleni yapıyor. Maddi ve manevi çok uğraş veriyorlar. Kayserispor alt sıraları hak etmiyor. Bizde elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” dedi. Futbolcular ile Kayserispor Asbaşkanı Mehmet Çakmak Uyar ve Necmi Taş Anadolu Lisesi idareci ve öğretmenleri okul merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdiler.

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